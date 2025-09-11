SES annonce que sa plateforme SES Sports Content Orchestration Enabler (SES SCORE) a maintenant dépassé les 600 000 heures de transmission de flux diffusés aux diffuseurs du monde entier, ce qui équivaut à une moyenne de 900 heures de contenu sportif par jour.
'Depuis son lancement en 2023, SES SCORE a connu une croissance rapide, avec une clientèle en expansion de plus de 200 diffuseurs intégrés et des propriétés sportives haut de gamme, ce qui en fait leur plateforme de choix pour la diffusion de contenu', souligne-t-il.
L'opérateur de satellites luxembourgeois ajoute que la National Football League (NFL) américaine et des partenaires mondiaux tels qu'ATP Media, parmi de nombreuses autres organisations sportives, utilisent SES SCORE pour diffuser leur contenu sportif.
Plus de 600 000 heures de transmission pour SES SCORE
Publié le 11/09/2025 à 15:08
