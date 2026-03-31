Plus de 90% du programme de rachat d'actions d'ING réalisé

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 2 262 425 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 21,93 EUR, soit un montant total déboursé de 49,62 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 42,54 millions, pour un montant total de 996,9 MEUR, représentant environ 90,6% de la valeur totale maximale du programme.