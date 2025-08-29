Ce vendredi, les Etats-Unis mettront fin à l'exemption de minimis. Désormais s'ouvre une période transitoire de six mois, durant laquelle les transporteurs postaux pourront s'acquitter d'un droit forfaitaire allant de 80 à 200 dollars par colis, selon le pays d'origine. La mesure est aussi présentée par l'administration Trump comme permettant de lutter contre le fentanyl.

À partir de 00h01 (EDT) vendredi, l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) appliquera les taux de droits de douane habituels à toutes les importations, quelle que soit leur valeur. Cette mesure élargit la fin de l’exemption dite "de minimis" aux expéditions venant de tous les pays, après avoir été supprimée pour la Chine et Hong Kong plus tôt cette année.

Usine à gaz

Depuis la suppression de l’exemption pour la Chine et Hong Kong le 2 mai dernier, la CBP a déjà collecté plus de 492 millions de dollars en droits supplémentaires, selon un haut responsable de l’administration.

Les nouveaux droits s’appliqueront également aux colis livrés par les transporteurs express comme FedEx, UPS et DHL, qui seront responsables de la perception des droits et de la gestion des formalités. Les agences postales étrangères, elles, pourront choisir entre deux options : appliquer les droits selon la valeur déclarée ou opter pour une taxe forfaitaire, basée sur les taux "réciproques" actuellement en vigueur pour leurs exportations vers les États-Unis.

Concrètement, selon les directives publiées jeudi par la CBP, les colis seront taxés à hauteur de 80 dollars pour les pays dont les droits américains sont inférieurs à 16% (comme le Royaume-Uni ou l’Union européenne), 160 dollars pour ceux compris entre 16% et 25% (comme l’Indonésie ou le Vietnam), et 200 dollars pour les pays au-delà de 25% (dont la Chine, le Brésil, l’Inde et le Canada).

Cette solution transitoire prendra fin le 28 février 2026, date à laquelle tous les services postaux devront appliquer une taxation "ad valorem" classique, fondée sur la valeur réelle des marchandises.

Si certains services postaux étrangers ont momentanément suspendu leurs envois vers les États-Unis, l’administration assure travailler avec ses partenaires internationaux et le service postal américain pour limiter les perturbations. La Grande-Bretagne, le Canada et l’Ukraine ont d’ores et déjà confirmé la poursuite de leurs expéditions.

Guerre contre la drogue

La fin de l’exemption de minimis est aussi présentée par l’administration Trump comme une mesure visant à lutter contre l’entrée de fentanyl sur le territoire américain. "La suppression par le président Trump de la dangereuse faille de minimis sauvera des milliers de vies américaines en limitant l'entrée de stupéfiants et autres produits interdits dangereux, tout en ajoutant jusqu’à 10 milliards de dollars par an en recettes douanières au Trésor", a déclaré Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison Blanche.

Un haut responsable de l’administration a confirmé qu’il s’agissait d’un "changement permanent", précisant qu’une éventuelle tentative de rétablissement des exemptions pour des pays partenaires serait "condamnée d’avance".

En vigueur depuis 1938, cette exemption avait été relevée de 200 à 800 dollars en 2015 afin de stimuler les petites entreprises du commerce en ligne. Mais avec la hausse des droits imposés par Donald Trump lors de son premier mandat, les expéditions directes depuis la Chine se sont envolées, profitant notamment à des plateformes comme Shein et Temu, qui se sont imposées sur le modèle de la vente directe au consommateur.

Cette explosion du nombre de colis, souvent non contrôlés, est également accusée d’avoir facilité l’entrée de fentanyl et de ses précurseurs aux États-Unis. Selon la CBP, les colis bénéficiant de l’exemption de minimis sont passés de 139 millions en 2015 à 1,36 milliard en 2024.

Au début de l’année, des droits de douane de 25% avaient été imposés contre le Mexique, le Canada et la Chine, au motif que ces pays ne luttaient pas suffisamment contre le trafic de fentanyl.