Après un incident lié à une éruption solaire sur un A320 de JetBlue, Airbus a lancé en urgence un rappel logiciel sans précédent. Des milliers d'appareils dans le monde ont été mis à jour au cours du weekend, illustrant la volonté du constructeur européen de réagir vite, sur fond de comparaisons inévitables avec la crise du Boeing 737 MAX.

Une mise à jour express pour éviter une crise de confiance. Airbus a repris le contrôle de la situation lundi, après avoir déployé en urgence une modification logicielle sur sa flotte A320, suite à un incident survenu à bord d’un vol JetBlue. Face à la pression des régulateurs et à une exposition médiatique inhabituelle pour le constructeur européen, des dizaines de compagnies ont appliqué la consigne technique en quelques heures. Le problème ? Une vulnérabilité logicielle révélée par une éruption solaire, susceptible de fausser les données d’altitude.

Une opération massive, menée en un temps record

Le rappel a concerné près de 6 000 appareils, soit la moitié de la famille A320. Un dispositif sans précédent, ordonné après l’apparition d’un lien potentiel avec une perte d’altitude survenue le week-end précédent. Vendredi, Airbus a transmis une alerte de huit pages à ses clients, ordonnant la mise à jour avant tout nouveau vol. Certaines compagnies, comme Avianca, ont suspendu leurs réservations jusqu’au 8 décembre, faute de pouvoir agir aussi vite.

Des compagnies prises de court, mais réactives

La mise à jour a consisté à revenir à une version antérieure du logiciel gérant l’angle du nez de l’appareil, installée à l’aide d’un "data loader" connecté dans le cockpit. Faute de matériel suffisant, certaines flottes ont connu des retards. Mais en 24 heures, les ingénieurs ont pu cibler précisément les avions concernés. JetBlue, à l’origine de l’alerte, a indiqué avoir remis en service la quasi-totalité de ses appareils dès lundi.

Un tournant dans la communication d’Airbus

L'incident a mis en lumière les limites de la surveillance logicielle en temps réel chez Airbus. Il a aussi marqué un changement de ton. Dans un secteur échaudé par les scandales du 737 MAX, le PDG Guillaume Faury a présenté des excuses publiques, soulignant une volonté de transparence. Une stratégie saluée par certains experts, qui y voient une manière d’éviter les erreurs de Boeing, largement critiqué pour son silence lors de la crise du MAX.

L'incident devrait toutefois laisser quelques traces, au moins à court terme. Sur les plateformes de négociation alternatives, l'action Airbus perdait 4 à 5% au cours du weekend. Les premières annonces n'auguraient rien de bon : clouer au sol sine die la moitié de la flotte mondiale du monocouloir le plus utilisé dans le monde n'est pas anodin. Toutefois, la prise en charge rapide du problème et la gestion de crise jusqu'ici efficace de l'industriel européen pourraient atténuer la sanction.