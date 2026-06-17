Plus gros contrat espagnol de l'histoire d'Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a été choisi par la région de Valence en Espagne pour accompagner à domicile plus de 90 000 patients souffrant de maladies respiratoires.

Ce contrat historique, le plus important signé par Air Liquide en Espagne, d'une durée de quatre ans et qui couvre 11 départements de santé reconnaît l'excellence opérationnelle d'Air Liquide, souligne le communiqué de presse.



Dans le cadre de ce contrat, Air Liquide assurera la prise en charge des personnes atteintes de pathologies respiratoires, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'apnée du sommeil, en proposant des plans d'accompagnement personnalisés avec un suivi spécifique pour les patients fortement dépendants.



Dans sa proposition, la société française introduit le télésuivi continu dès le début de la prise en charge pour 100% des patients. En intégrant des algorithmes prédictifs basés sur l'IA, le système aide à identifier, dès la première semaine, les patients souffrant d'apnée du sommeil qui présentent un risque élevé de non-observance. Cela permet de proposer des plans d'accompagnement avec un support humain renforcé aux patients qui en ont le plus besoin.