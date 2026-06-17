Ce contrat historique, le plus important signé par Air Liquide en Espagne, d'une durée de quatre ans et qui couvre 11 départements de santé reconnaît l'excellence opérationnelle d'Air Liquide, souligne le communiqué de presse.
Dans le cadre de ce contrat, Air Liquide assurera la prise en charge des personnes atteintes de pathologies respiratoires, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'apnée du sommeil, en proposant des plans d'accompagnement personnalisés avec un suivi spécifique pour les patients fortement dépendants.
Dans sa proposition, la société française introduit le télésuivi continu dès le début de la prise en charge pour 100% des patients. En intégrant des algorithmes prédictifs basés sur l'IA, le système aide à identifier, dès la première semaine, les patients souffrant d'apnée du sommeil qui présentent un risque élevé de non-observance. Cela permet de proposer des plans d'accompagnement avec un support humain renforcé aux patients qui en ont le plus besoin.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.