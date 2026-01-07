Pluxee accroit de 9% son CA en organique au premier trimestre

Pluxee publie un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2026, en croissance de 6,6% en données totales et de 9% en organique, "confirmant une dynamique de croissance robuste".

"Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float (+8,5% en organique)", explique le groupe.



Le CA opérationnel a atteint 268 MEUR, en croissance organique de 9,1%, dont une hausse de 11,6% de l'activité avantages aux salariés "portée par la solide trajectoire du volumes d'affaires, combinée à une légère amélioration du take-up rate".



Le groupe pointe aussi la poursuite de l'exécution de sa stratégie de M&A, "marquée par la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique et en France et de ProEves en Inde, ainsi que par un pipeline d'opportunités solide et diversifié".



Pluxee confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026, dont un chiffre d'affaires total stable incluant une légère baisse organique du CA issu du float, et une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent.