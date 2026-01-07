Pluxee accroit de 9% son CA en organique au premier trimestre
Pluxee publie un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2026, en croissance de 6,6% en données totales et de 9% en organique, "confirmant une dynamique de croissance robuste".
"Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float (+8,5% en organique)", explique le groupe.
Le CA opérationnel a atteint 268 MEUR, en croissance organique de 9,1%, dont une hausse de 11,6% de l'activité avantages aux salariés "portée par la solide trajectoire du volumes d'affaires, combinée à une légère amélioration du take-up rate".
Le groupe pointe aussi la poursuite de l'exécution de sa stratégie de M&A, "marquée par la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique et en France et de ProEves en Inde, ainsi que par un pipeline d'opportunités solide et diversifié".
Pluxee confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026, dont un chiffre d'affaires total stable incluant une légère baisse organique du CA issu du float, et une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent.
Pluxee N.V. est un acteur mondial dans le domaine des avantages sociaux et de l'engagement des employés, présent dans 28 pays. Pluxee N.V. aide les entreprises à attirer, à motiver et à fidéliser les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du mode de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages sociaux. S'appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 collaborateurs engagés, Pluxee N.V. est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, plus de 37 millions de consommateurs et plus de 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee N.V. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés locales, à soutenir le bien-être au travail des employés et à protéger la planète.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.