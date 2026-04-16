Pluxee améliore sa rentabilité au 1er semestre et confirme ses objectifs
Pluxee dévoile un résultat ajusté par action, part du groupe, de 0,78 EUR au titre du 1er semestre de son exercice 2026, en progression de +6,8%, avec une marge d'EBITDA récurrent de 37,0%, en croissance de +229 points de base en organique (+159 points de base en données publiées).
Le groupe revendique une "performance commerciale robuste, en ligne avec la trajectoire attendue, portée par l'acquisition record de nouveaux clients, l'augmentation des valeurs faciales et une dynamique de cross-selling soutenue".
Son chiffre d'affaires total s'est établi à 655 MEUR, en croissance organique de +5,6%, incluant 573 MEUR de CA opérationnel (+5,7% en organique, dont +9,4% pour l'activité Avantages aux salariés), et 81 MEUR de CA issu du Float (+5,3% en organique).
En progression de +22,5% sur un an, le flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 210 MEUR, générant un taux de conversion de trésorerie de 86% et renforçant la position de trésorerie financière nette à 1,27 MdEUR au 28 février.
Pluxee confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires total stable sur une base organique et d'une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent en 2026, ainsi que d'un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.
Pluxee N.V. est un acteur mondial dans le domaine des avantages sociaux et de l'engagement des employés, présent dans 28 pays. Pluxee N.V. aide les entreprises à attirer, à motiver et à fidéliser les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du mode de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages sociaux. S'appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 collaborateurs engagés, Pluxee N.V. est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, plus de 37 millions de consommateurs et plus de 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee N.V. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés locales, à soutenir le bien-être au travail des employés et à protéger la planète.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.