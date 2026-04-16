Pluxee améliore sa rentabilité au 1er semestre et confirme ses objectifs

Pluxee dévoile un résultat ajusté par action, part du groupe, de 0,78 EUR au titre du 1er semestre de son exercice 2026, en progression de +6,8%, avec une marge d'EBITDA récurrent de 37,0%, en croissance de +229 points de base en organique (+159 points de base en données publiées).

Le groupe revendique une "performance commerciale robuste, en ligne avec la trajectoire attendue, portée par l'acquisition record de nouveaux clients, l'augmentation des valeurs faciales et une dynamique de cross-selling soutenue".



Son chiffre d'affaires total s'est établi à 655 MEUR, en croissance organique de +5,6%, incluant 573 MEUR de CA opérationnel (+5,7% en organique, dont +9,4% pour l'activité Avantages aux salariés), et 81 MEUR de CA issu du Float (+5,3% en organique).



En progression de +22,5% sur un an, le flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 210 MEUR, générant un taux de conversion de trésorerie de 86% et renforçant la position de trésorerie financière nette à 1,27 MdEUR au 28 février.



Pluxee confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires total stable sur une base organique et d'une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent en 2026, ainsi que d'un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.