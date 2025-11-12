Pluxee conteste des mesures du gouvernement brésilien

Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant.



Le groupe se dit inquiet 'quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre la pérennité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée en particulier avec les clients publics'.



Les mesures annoncées par le gouvernement brésilien, qui prendraient effet au plus tôt dans 90 jours, porteraient selon lui atteinte aux relations commerciales privées et restreindraient la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs.



Une fois le décret publié et en tenant compte de la période de transition, Pluxee procédera à une analyse approfondie des implications financières potentielles ainsi que du plan de mitigation associé, et communiquera en temps voulu.