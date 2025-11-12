Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant.
Le groupe se dit inquiet 'quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre la pérennité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée en particulier avec les clients publics'.
Les mesures annoncées par le gouvernement brésilien, qui prendraient effet au plus tôt dans 90 jours, porteraient selon lui atteinte aux relations commerciales privées et restreindraient la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs.
Une fois le décret publié et en tenant compte de la période de transition, Pluxee procédera à une analyse approfondie des implications financières potentielles ainsi que du plan de mitigation associé, et communiquera en temps voulu.
Issu de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo en 2024, Pluxee N.V. est spécialisé dans la vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation. Le groupe propose des offres de restauration, de bien-être et de mobilité en passant par la culture ou les cadeaux. Pluxee N.V. favorise le bien-être de plus de 37 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie de 1,7 million de commerçants partenaires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.