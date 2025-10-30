Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base.
A 1,29 MdEUR, son chiffre d'affaires total a augmenté en organique de 10,6%, dont un CA opérationnel de 1,12 MdEUR, en croissance organique de 10,3% tirée par la forte progression de son activité avantages aux salariés.
A cette occasion, Pluxee fait part d'un dividende de 0,38 euro par action ordinaire au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 9%, ainsi que du lancement d'un programme de rachat d'actions de 100 MEUR reflétant sa confiance dans ses perspectives.
Il vise une croissance organique 'high single-digit' de son CA total et une progression organique de 100 points de base de sa marge d'EBITDA récurrent sur l'exercice 2026, ainsi qu'un taux récurrent de conversion de la trésorerie supérieur à 80% en moyenne sur trois ans.
Issu de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo en 2024, Pluxee N.V. est spécialisé dans la vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation. Le groupe propose des offres de restauration, de bien-être et de mobilité en passant par la culture ou les cadeaux. Pluxee N.V. favorise le bien-être de plus de 37 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie de 1,7 million de commerçants partenaires.
