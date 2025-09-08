Les deux principaux émetteurs de titres-restaurant, Edenred et Pluxee, ont connu une nette chute en Bourse ce lundi. En matinée, Edenred cédait 6% et Pluxee reculait de près de 7%. En cause : les incertitudes politiques autour d'une réforme très attendue du titre-restaurant, qui pourrait une nouvelle fois être retardée. Pour ne rien arranger, l'antitrust turc a ouvert une enquête sur les deux entreprises françaises.

La réaction des marchés fait suite à la perspective du vote de confiance des députés français, qui complique le calendrier législatif et menace de repousser l’adoption de la réforme des titres-restaurant présentée fin juin. Ce projet, en gestation depuis deux ans, avait déjà connu plusieurs reports en raison des changements de gouvernement.

L'annonce d’un nouveau décalage éventuel pèse lourd sur les cours d’Edenred et de Pluxee, tous deux fortement exposés à ce marché de plus de 10 milliards d’euros.

Le 25 juin 2025, le ministère chargé du commerce avait détaillé les grandes lignes de la réforme. L'objectif : simplifier, moderniser et élargir l’usage du titre-restaurant, utilisé aujourd’hui par plus de 5,5 millions de salariés auprès de 243 000 commerçants. Edenred et Pluxee avaient alors bondi de plus de 10% en quelques jours.

Une réforme attendue de longue date

Depuis 2022, les titres-restaurant peuvent servir à payer tous les produits alimentaires, même ceux non immédiatement consommables (pâtes, riz, etc.). Cette possibilité, instaurée à titre exceptionnel, devait prendre fin en 2026. La réforme prévoit de la rendre permanente à partir du 1er janvier 2027. Le projet prévoit également d’autoriser l’utilisation des titres-restaurant le dimanche, ce qui n’est actuellement permis que dans des cas très restreints. Les jours fériés resteraient cependant exclus. Aujourd’hui encore, un quart des titres sont émis au format papier. La réforme vise leur disparition complète d’ici 2027, au profit de formats numériques (carte, appli).

Ces évolutions, plébiscitées par les utilisateurs comme par les commerçants, doivent encore être votées au Parlement. Mais les tensions politiques actuelles pourraient retarder leur adoption, voire compromettre certaines mesures. D'où la nervosité des investisseurs, inquiets de voir s'éloigner les perspectives de croissance sur un marché jugé stratégique pour Edenred et Pluxee.

Contentieux en Turquie

Les autorités turques de la concurrence ont annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête contre Edenred, Pluxee, Multinet et Setcard pour suspicion d’entente sur les marchés des titres-restaurants. Elles sont soupçonnées de s’être concertées lors d’appels d’offres et d’avoir échangé des informations sensibles. Ce n'est pas la première fois que les deux entreprises ont maille à partir avec l'antitrust turc : une affaire pendante remontant à 2010 n'a toujours pas été jugée en appel. Le marché turc, frappé par l'hyperinflation, ne fait pas partie des gros contributeurs aux chiffres d'affaires des deux entreprises.