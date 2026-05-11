Pluxee finalise ses rachat d'actions et réduit son capital
Le spécialiste des avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé la clôture de son programme de rachat d'actions lancé fin 2025. Cette opération, marquée par l'annulation d'une large partie des titres acquis, s'inscrit dans une stratégie de retour aux actionnaires et d'optimisation du capital.
Initié le 31 octobre 2025, le programme de rachat d'actions s'est achevé le 8 mai 2026. Au total, le groupe a racheté 8 347 225 de ses propres actions pour un montant global de 100 millions d'euros. Le prix moyen d'acquisition par titre s'est établi à 11,98 EUR.
Annulation massive de titres
Conformément à ses objectifs de réduction du capital social, Pluxee a décidé d'annuler 5 843 058 actions auto-détenues. Le solde des actions rachetées sera conservé pour permettre au groupe de répondre à ses obligations futures, notamment dans le cadre de ses plans d'attribution d'actions de performance.
Une structure de capital optimisée
A l'issue de cette annulation, qui sera effective au plus tard le 31 août 2026, le capital social de Pluxee sera composé de 141 331 634 actions ordinaires.
Cette opération est présentée par la direction comme une preuve de son approche disciplinée en matière d'allocation de capital. Elle témoigne également de la confiance du management dans la capacité du groupe à générer une création de valeur durable pour ses actionnaires.
Pluxee N.V. est un acteur mondial dans le domaine des avantages sociaux et de l'engagement des employés, présent dans 28 pays. Pluxee N.V. aide les entreprises à attirer, à motiver et à fidéliser les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du mode de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages sociaux. S'appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 collaborateurs engagés, Pluxee N.V. est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, plus de 37 millions de consommateurs et plus de 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee N.V. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés locales, à soutenir le bien-être au travail des employés et à protéger la planète.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.