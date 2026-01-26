Polar Capital LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 janvier, le seuil de 5% du capital de MedinCell, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 669 801 actions MedinCell représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,81% des droits de vote de cette société pharmaceutique.
Polar Capital dépasse les 5% du capital de MedinCell
Publié le 26/01/2026 à 16:41
