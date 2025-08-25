Dans un discours très attendu à Jackson Hole vendredi, Jerome Powell a ouvert grand la porte à une baisse de taux de la Fed en septembre. Une posture plus dovish qu’attendu qui a permis aux indices de clôturer la séance en hausse. Mais au milieu de tous les voyants qui clignotaient verts sur nos écrans, un indice était nettement dans le rouge : le WIG20, principal indice polonais.
En effet, les actions polonaises ont chuté de plus de 4.5%. La raison est simple : le gouvernement envisage de relever l'impôt sur les sociétés appliqué aux banques à 30% en 2026, contre 19% actuellement, afin de financer l'augmentation des dépenses de défense.
Selon les estimations de Michal Konarski, analyste à MBank SA, les profits des banques polonaises baisseront de 16% en 2026, de 9% en 2027, puis de 3% en 2028.
Comme le reste du secteur en Europe, les banques polonaises avaient jusqu’ici connu une année solide sur le plan boursier, portées par une solide dynamique bénéficiaire.
Malgré la baisse de vendredi, le WIG20 reste l’indice européen qui affiche la meilleure performance en 2025, avec un gain de 33%.