Polycab India Limited profite d'une demande sectorielle robuste, mais ses niveaux de valorisation élevés exigent une exécution sans faille.

En Inde, les dépenses d'infrastructure transforment le matériel électrique en de véritables moteurs de croissance pérennes.

L'agence CRISIL Ratings prévoit que le secteur structuré des câbles et fils électriques en Inde, qui repose déjà sur une base de revenus d'environ 1 000 milliards de roupies indiennes (INR), bondira de 30 % d'ici l'exercice fiscal (FY) 2027. Cette croissance est portée par une demande incessante dans les domaines des énergies renouvelables, du logement, des réseaux électriques et de l'immobilier.

Soutenant directement ces perspectives, le dernier budget de l'Inde a porté les dépenses d'investissement (capex) du gouvernement à 12 200 milliards INR (soit 4,4 % du PIB) pour l'exercice 2027, marquant un sommet de dix ans pour les investissements publics dans les infrastructures. Ce montant est également supérieur de 10 % aux 11 100 milliards INR budgétés pour l'exercice 2026.

Polycab, premier fabricant indien de fils et câbles avec environ 31 % de parts de marché sur le segment domestique structuré, est idéalement positionné pour bénéficier de ces vents porteurs. Cette dynamique se reflète déjà dans les derniers états financiers de l'entreprise.

La demande reste solide

Le chiffre d'affaires a progressé de 28,9 % sur un an pour atteindre 288,8 milliards INR lors de l'exercice 2026, contre 224,1 milliards INR en 2025. La solide performance des segments Fils et Câbles (W&C) et Biens d'équipement électrique à rotation rapide (FMEG) a soutenu la dynamique des ventes sur l'exercice 2026.

Le segment W&C est resté le principal moteur de croissance, avec des revenus en hausse de 33 % sur un an à 251,8 milliards INR en 2026, contre 188,9 milliards INR en 2025. Cette envolée a été soutenue par une croissance saine tant dans la distribution de détail que sur les marchés institutionnels.

Le chiffre d'affaires du segment FMEG a augmenté de 25 % sur un an pour atteindre 20,7 milliards INR en 2026, contre 16,5 milliards INR en 2025, stimulé par l'expansion du réseau de distribution et des initiatives stratégiques telles que la restructuration des activités. La forte croissance des produits solaires a également soutenu la performance, cette catégorie devenant la plus importante du segment.

L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) a progressé plus rapidement que le chiffre d'affaires, augmentant de 35 % sur un an pour atteindre 40,1 milliards INR en 2026 contre 29,6 milliards INR en 2025, portant ainsi la marge d'EBITDA à 13,9 % en 2026 contre 13,2 % en 2025. L'expansion de la marge a été favorisée par un meilleur levier opérationnel et des initiatives d'efficacité.

En conséquence, le bénéfice net est passé de 20,5 milliards INR en 2025 à 27,1 milliards INR en 2026, soit une hausse de 32 % sur un an, tandis que la marge nette s'est améliorée pour atteindre 9,4 % en 2026 contre 9,1 % en 2025. Cette rentabilité accrue a été portée par l'amélioration de la marge d'EBITDA.

La génération de trésorerie a constitué un point fort notable. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est élevé à 23,3 milliards INR en 2026 contre 8,5 milliards INR en 2025, le flux de trésorerie opérationnel ayant plus que doublé pour atteindre 38,1 milliards INR en 2026 contre 18,1 milliards INR en 2025.

Une ligne de crête étroite

L'action a progressé de 35,1 % au cours des 12 derniers mois. À 9 074 INR, elle reste juste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 10 126 INR, ce qui indique qu'une grande partie du sentiment positif entourant l'entreprise semble déjà intégrée dans le cours.

Cet optimisme se reflète également dans la valorisation. Le titre se négocie sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 42,8x pour l'exercice 2027, soit au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 40,0x, signe que le marché anticipe la poursuite de la croissance.

La place financière apprécie globalement la valeur : 22 des 30 analystes affichent une recommandation à l'achat (« Buy »), tandis que les huit restants conseillent de conserver (« Hold »). Toutefois, l'objectif de cours moyen de 9 532 INR n'implique qu'un potentiel de hausse de 5,1 % par rapport aux niveaux actuels, suggérant que les analystes attendent de nouveaux gains à mesure que la société poursuit l'exécution de ses initiatives de croissance.

Points de vigilance

L'évolution des prix des matières premières restera le principal risque à court terme pour les bénéfices, car la hausse des cours du cuivre et de l'aluminium pourrait alourdir les coûts de production. Par ailleurs, un ralentissement des exportations au sein du segment W&C pourrait continuer de peser sur les revenus. Enfin, la réussite de l'exécution du « Project Spring », la stratégie de croissance et de transformation de l'entreprise à l'horizon 2030, sera cruciale pour maintenir la dynamique de croissance à moyen terme.