Les marchés prédictifs promettent de transformer l'actualité en intelligence collective. Sauf que derrière la façade de la "finance événementielle", une infime minorité encaisse la majorité des gains.

Selon une analyse du Wall Street Journal, sur Polymarket, plus de 70% des utilisateurs perdent de l’argent. Les pertes sont souvent modestes pour l’utilisateur lambda — entre 1 et 100 USD — mais beaucoup plus lourdes pour les moins bons : les 10% les plus perdants affichent une perte moyenne d’environ 4 000 USD chacun. Sur Kalshi, même déséquilibre : selon la plateforme, il y aurait 2,9 utilisateurs perdants pour chaque utilisateur gagnant.



Autre chiffre intéressant : 67% des profits de Polymarket sont captés par seulement 0,1% des comptes. Autrement dit, moins de 2 000 comptes auraient engrangé près d’un demi-milliard USD de profits, sur un échantillon de 1,6 million de comptes actifs depuis novembre 2022, alors que la plateforme compterait au moins 2,3 millions de comptes au total.

Étendards de la démocratisation de la “finance événementielle”, les marchés prédictifs ressemblent finalement plus à une arène où les amateurs apportent la liquidité, et où les professionnels ramassent les marges.

Il faut dire que les marchés prédictifs ne sont plus une curiosité crypto ou un terrain de jeu pour passionnés de politique américaine. C’est un marché massif, liquide, médiatisé, alimenté par les réseaux sociaux, les influenceurs, les parieurs sportifs, les traders crypto, les curieux de l’actualité et les firmes quantitatives. En avril, les volumes de trading cumulés sur Kalshi et Polymarket ont atteint 24,2 MrdsUSD contre 1,8 MrdsUSD un an plus tôt.

Volumes sur Kalshi et Polymarket

token terminal

Vous suivez la politique ? Pariez sur les élections.

Vous aimez le sport ? Pariez sur les matchs.

Vous connaissez les marchés ? Pariez sur les taux, l’inflation ou le bitcoin.

Vous regardez les émissions américaines ? Pariez sur les mots qui seront prononcés à l’antenne.

Vous vous y connaissez en virus ? Pariez sur l’Hantavirus

Polymarket

L’enquête du Wall Street Journal montre que les professionnels de ces marchés ne sont pas là pour faire dans la dentelle. En utilisant massivement les flux de données de fournisseurs tiers, des agents IA, des algorithmes pour prédire les fluctuations de prix ainsi que pour gérer les risques plus rapidement que n’importe quel humain, ces traders 3.0 peuvent passer jusqu’à 60 trades par minute et modifier leurs ordres 30 fois par seconde.



De l’autre côté, l’utilisateur lambda utilisateur qui clique sur “oui” parce qu’il pense qu’un événement va arriver. Le segment le plus révélateur est celui des “mention markets”.

Le piège des “mention markets”

Le principe : parier sur le fait qu’une personnalité publique prononce ou non un mot précis lors d’une apparition publique.

Est-ce qu’un président dira “cartel” ?

Est-ce qu’un candidat dira “inflation” ?

Est-ce qu’une célébrité dira “rapper” ?

Est-ce qu’un responsable politique prononcera tel mot dans un discours ?

À première vue, ces paris semblent amusants, accessibles, presque ludiques. Pas besoin d’être économiste, statisticien ou trader haute fréquence. Il suffit de regarder une émission, de connaître un personnage public, de faire une intuition. Mais les chiffres montrent que ces marchés sont parmi les plus piégeux.

En février, les utilisateurs de Kalshi ont misé près de 181 MUSD sur des marchés de mentions. Pour le seul discours sur l’état de l’Union, plus de 28 MUSD ont été engagés sur la possibilité que Donald Trump prononce des mots comme “cartel”, “Somali” ou “hockey”. Le volume explose. Mais la rentabilité, elle, s’effondre pour les amateurs.

Sur une analyse de plus de 35 000 marchés de mentions déjà terminés sur Kalshi, les contrats “oui” affichés à 50% de probabilité ne paient en réalité qu’environ 40% du temps. Autrement dit, les utilisateurs paient trop cher pour des événements qu’ils surestiment. En moyenne, les traders qui misent “oui” sur le premier prix affiché — un comportement typique des particuliers — perdent 11% de leur mise.

Le biais des longs shots

Ce phénomène porte un nom : le “long shot bias”. Les parieurs surestiment les événements improbables. Plus le gain potentiel paraît spectaculaire, plus le cerveau a tendance à accorder trop de poids à l’hypothèse rare. Un contrat à faible probabilité semble attractif parce qu’il peut rapporter beaucoup. Mais s’il est systématiquement trop cher, il devient un piège. C’est exactement ce qui se produit sur les marchés de mentions.

L’utilisateur voit un pari à quelques centimes. Il se dit : “Pourquoi pas ? Ce mot pourrait sortir.” Il imagine le scénario gagnant. Il pense au multiple potentiel. Il sous-estime la probabilité réelle d’échec. Et surtout, il ne voit pas forcément que le prix intègre déjà une marge défavorable.

Une frontière floue avec le gambling

Les plateformes insistent sur le fait qu’elles ne sont pas des casinos. Elles se présentent comme des marchés financiers, parfois régulés, parfois comparés aux contrats à terme ou aux options. Aux États-Unis, Kalshi et la branche américaine de Polymarket relèvent du cadre de la Commodity Futures Trading Commission. Ce qui n’empêche pas certains cas atypiques. Par exemple, le régulateur a levé l’anonymat pour le premier cas historique d’initié : un soldat américain a été inculpé en avril 2026 pour avoir misé sur l’issue d’une opération militaire vénézuélienne secrète, empochant 404 000 USD de profits illégitimes. La justice fédérale a entamé des poursuites civiles et pénales parallèles contre lui. Dans les capitales, les législateurs se penchent sur des projets de loi drastiques pour interdire certains paris liés à la guerre ou à la politique.

De leur côté, les partisans d’un horizon optimiste rappellent que ces marchés ne sont pas des casinos. Des travaux du Federal Reserve Board estiment qu’ils fournissent des indicateurs économiques plus réactifs que les méthodes traditionnelles. En testant la plateforme Kalshi, les économistes de la Fed constatent même qu’elle anticipe l’inflation mieux que le consensus Bloomberg, et ses prévisions la veille des décisions de la Réserve fédérale ont été parfaites, supérieures aux contrats à terme classiques. Pour eux, Kalshi serait un indice "haute fréquence" précieux pour chercheurs et décideurs.

Au final, les marchés prédictifs ne sont ni totalement des casinos, ni de simples outils de prévision : ils sont les deux à la fois, selon la manière dont on les utilise.