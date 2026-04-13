Polypeptide Group AG s'envole sur des rumeurs

Selon Bloomberg, plusieurs fonds de capital-investissement seraient intéressés par le fabricant de médicaments sous contrat helvète en vue d'un rachat.

A la Bourse de Zurich, le titre flambe de 10,74%, à 35,05 francs suisses, au plus haut depuis décembre 2022.

Parmi les prétendants cités par Bloomberg, EQT AB et KKR & Co seraient parmi les principaux prétendants.