Polypeptide Group en légère hausse, soutenu par Baader Europe
Après avoir perdu 3,31% vendredi, le titre Polypeptide Group se reprend timidement à la Bourse de Zurich (+0,38%, à 39,55 francs suisses) et profite essentiellement d'un relèvement de son objectif de cours par Baader Europe.
Publié le 11/05/2026 à 11:33
Les hypothèses d'efficacité opérationnelle pourraient toutefois être revues en fonction des améliorations observées au premier semestre 2026. Les analystes voient un potentiel de hausse sur les ventes selon la montée en puissance de la production sur le site de Braine-l'Alleud (Blegique).
L'objectif de cours pour l'action Polypeptide Group a été relevé de 30 à 33,1 CHF, avec une recommandation à vendre. Baader Europe estime que le titre est cher à court terme (6 mois), bien que le profil de croissance reste intact.