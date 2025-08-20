Il y a du Pokémon dans la stratégie Pop Mart. On ouvre une boîte sans savoir ce qu'elle contient, on collectionne des jouets inutiles, mais stylés. Véritable vitrine du soft power chinois, ces figurines font fureur en Occident, comme peu de marques locales avant elles. Sommes-nous au début de la vague ou à l'approche du déclin d'un tendance parmi tant d'autres ?

Séduit par les distributeurs automatiques de jouets à Hong Kong, Wang Ning lance sa propre marque. Il mise sur les jouets de collection, un pari gagnant. Quelques années plus tard, des partenariats avec Disney, des boutiques partout dans le monde et une base de fans accros, Pop Mart pèse 48 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 400% ce semestre.

Parmi ses stars : les personnages de la série "The Monsters", dont Labubu. Mi-méchants, mi-attachants, ces petits monstres sont le phénomène de 2025. À eux seuls, ils représentent plus d’un tiers des ventes, soit 670 millions de dollars en six mois. Quatre autres licences maison dépassent les 140 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre.

Peluches de la catégorie “The Monsters” de Pop Mart, dont fait partie Labubu ( Source : Popmart.com )

La folie Pop Mart se répand dans le monde. Des trentenaires déboursent jusqu’à 70 000 dollars pour une figurine, des ados font le tour des villes pour en dénicher, des enfants supplient leurs parents pour en accrocher une à leur sac. Le phénomène rappelle d’autres vagues collectives qui ont marqué ce siècle. Chacun peut trouver une figurine à son image et les fashionistas les détournent pour accessoiriser leurs looks, inspirés par la K-pop, Rihanna ou David Beckham.

Pop Mart mise désormais sur l’international. Les ventes hors Chine bondissent de 440% et pèsent déjà 40% du chiffre d’affaires semestriel. Une stratégie accélérée par les critiques internes : le Quotidien du Peuple, porte-parole du Parti communiste, a alerté sur le caractère addictif des "boîtes surprises". En Chine, le taux de rachat atteint 50,8% au premier semestre. Le prix de vente des Labubu est également le plus cher aux Etats-Unis et en Europe, les marchés à plus forte croissance.

D’ici fin 2025, les ventes à l’étranger devraient dépasser celles du marché chinois. Dès septembre, Pop Mart prévoit d’écouler plus de 10 millions d’unités par jour.

Loin d’être un simple fabricant de jouets, le groupe contrôle complètement son phénomène, création des personnages, production, distribution via ses automates, ses 570 boutiques et un site e-commerce constamment en rupture.

Wang Ning, le directeur général, connaît son sujet. Il a longuement étudié l’industrie des jouets mignons et l’attrait addictif des boîtes surprises. Mais comment gérer un tel engouement ? Faut-il augmenter l’approvisionnement tant que la mode tient pour maximiser les profits ? Ou entretenir la rareté et l’exclusivité pour inscrire ses marques dans la durée, au risque de voir la tendance retomber avant d’en avoir tiré tout le potentiel ?

La suite nous dira si la vision stratégique du fondateur est à la hauteur du phénomène. Wang Ning détient toujours 45% du capital, un signal important pour les investisseurs, alors qu’il vient de devenir le dixième homme le plus riche de Chine.