Le groupe allemand a livré 122 306 véhicules sur les six premiers mois de l'année, soit un repli de 16% par rapport à la même période un an plus tôt. La marque explique cette contre-performance par la fin de la production des 718 à moteur thermique, par la forte demande enregistrée pour le Macan 100% électrique au premier semestre 2025, et par la suppression des incitations fiscales en faveur des véhicules électriques et hybrides aux Etats-Unis.
Parmi les motifs de satisfaction, la gamme 911 a continué de bénéficier d'une forte demande avec une progression des livraisons de 19%. Au niveau géographique, la baisse a atteint 13% en Amérique du Nord, qui reste le premier marché du groupe avec 37 712 véhicules livrés. En Allemagne, les livraisons se sont élevées à 14 938 unités, soit une baisse de 6%. Le recul est encore plus important pour la zone Europe (hors Allemagne) avec -14%, pour un total de 30 278 unités. En Chine, la chute est de 32%, à 14 501 véhicules, et pour la région Outre-Mer et marchés émergents, la baisse est de 18%, à 24 877 véhicules.
Pour AlphaValue, cette publication renforce la probabilité de voir l'entreprise dégager une rentabilité dans la fourchette basse de ses objectifs pour l'exercice 2026, à savoir entre 5,5 et 7,5%. Les analystes estiment qu'un risque d'avertissement sur résultats existe, si de nouvelles mesures de restructuration venaient à être annoncées, ou si les volumes du second semestre décevaient, en particulier en Chine.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) est un constructeur automobile de luxe dont le siège se trouve en Allemagne. La société se consacre à des activités de développement et d'ingénierie de conception, notamment dans le domaine de la construction de véhicules et de moteurs. Elle commercialise ses véhicules dans plus de 120 pays à travers le monde grâce à un réseau de plus de 900 concessionnaires. Outre sa gamme de produits phares, elle propose des services de location longue durée et de financement de véhicules, des solutions de mobilité flexibles ainsi que divers produits et services après-vente.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.