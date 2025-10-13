Porsche annonce que Pascal Wehrlein et Nico Müller formeront son nouveau duo de pilotes pour le championnat du monde ABB FIA de Formule E. Le Suisse de 33 ans rejoint l'équipe officielle après avoir couru pour Andretti, écurie cliente de Porsche. Il succède au Portugais Antonio Félix da Costa, membre clé du succès de l'équipe ces trois dernières saisons.

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport, se félicite de 'conserver l'un des tandems les plus solides du plateau' et réaffirme l'ambition de 'viser les trois titres à Londres l'an prochain'. Florian Modlinger, directeur de la Formule E, souligne que Müller est 'le choix logique pour assurer la continuité'.

Wehrlein, champion du monde 2023/2024, et Müller participent déjà au développement de la future génération de monoplaces GEN4 (600 kW), tandis que la saison actuelle débutera le 6 décembre à São Paulo.