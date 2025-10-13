Porsche annonce que Pascal Wehrlein et Nico Müller formeront son nouveau duo de pilotes pour le championnat du monde ABB FIA de Formule E. Le Suisse de 33 ans rejoint l'équipe officielle après avoir couru pour Andretti, écurie cliente de Porsche. Il succède au Portugais Antonio Félix da Costa, membre clé du succès de l'équipe ces trois dernières saisons.
Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport, se félicite de 'conserver l'un des tandems les plus solides du plateau' et réaffirme l'ambition de 'viser les trois titres à Londres l'an prochain'. Florian Modlinger, directeur de la Formule E, souligne que Müller est 'le choix logique pour assurer la continuité'.
Wehrlein, champion du monde 2023/2024, et Müller participent déjà au développement de la future génération de monoplaces GEN4 (600 kW), tandis que la saison actuelle débutera le 6 décembre à São Paulo.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
