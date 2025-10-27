Porsche gagne 2% à Francfort, après la publication vendredi soir de résultats au titre du troisième trimestre 'dégradés, mais supérieurs aux attentes sur l'EBIT/FCF', selon Oddo BHF qui met en avant une 'marge sous-jacente solide'.
Le constructeur automobile allemand a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à 8,7 milliards d'euros, manquant les 8,9 MdsEUR attendus par le bureau d'études, mais son EBIT est ressorti à -966 MEUR, contre -1 MdsEUR anticipé par Oddo BHF.
'Retraité des charges de restructuration, la marge sous-jacente ressort à environ 12%, en amélioration par rapport au deuxième trimestre, soutenue notamment par le prix mix et de moindres taxes douanières', ajoute l'analyste, pointant aussi un FCF robuste à 946 MEUR.
Notant enfin que Porsche a confirmé tous les éléments de sa guidance 2025, Oddo BHF le juge, à la lumière de la performance du trimestre écoulé, 'largement en mesure de l'atteindre, voire la dépasser', et se positionner légèrement au-dessus.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
