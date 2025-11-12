Porsche développe son réseau de recharge rapide
Publié le 12/11/2025 à 16:23
Les clients ont désormais accès à plus d'un million de points de recharge dans 27 pays européens, dont plus de 95 000 points de recharge rapide d'au moins 150 kW.
Himmelkron est situé dans le district de Kulmbach en Haute-Franconie et est le deuxième site le long de l'autoroute A9 nord-sud après Ingolstadt.
Ce tronçon de route très fréquenté relie le périphérique de Berlin à Munich et, avec ses 530 kilomètres, est l'une des plus longues autoroutes d'Allemagne.
Le nouveau Porsche Charging Lounge de l'Eurorastpark Himmelkron complète l'offre de services avec six points de recharge rapide d'une puissance de charge simultanée allant jusqu'à 400 kW, ainsi qu'un espace lounge moderne.