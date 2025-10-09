Porsche annonce une augmentation de la proportion de véhicules électrifiés vendus au cours des neuf premiers mois de 2025.

Au total, 212 509 voitures ont été livrées à des clients dans le monde entier entre janvier et septembre, dont 35,2 % ont été électrifiées (+12,8 points de pourcentage).

Les véhicules entièrement électriques représentaient 23,1 %, tandis que 12,1 % étaient des véhicules hybrides rechargeables.

La plus forte croissance parmi les six lignes de modèles du constructeur de voitures de sport a été enregistrée par le Macan, avec une augmentation de 18 %.

L'Amérique du Nord reste la région de vente la plus importante, avec 64 446 livraisons, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.

En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 50 286 véhicules à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Sur le marché d'origine de la marque, l'Allemagne, 22 492 livraisons ont été effectuées, soit une baisse de 16 %.

L'Outre-mer et les Marchés émergents ont atteint un nouveau record historique avec 43 090 livraisons de janvier à septembre.

En Chine, 32 195 voitures ont été livrées à des clients (-26 %).

' Le niveau est conforme à nos attentes, surtout si l'on tient compte des conditions géopolitiques et économiques actuelles ', déclare Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG.

' Dans les mois à venir, nos clients peuvent s'attendre à de nombreuses offres de produits exceptionnelles. Nous avons récemment dévoilé à l'IAA la nouvelle 911 Turbo S, la version haut de gamme de notre emblématique voiture de sport'.