Porsche annonce une augmentation de la proportion de véhicules électrifiés vendus au cours des neuf premiers mois de 2025.
Au total, 212 509 voitures ont été livrées à des clients dans le monde entier entre janvier et septembre, dont 35,2 % ont été électrifiées (+12,8 points de pourcentage).
Les véhicules entièrement électriques représentaient 23,1 %, tandis que 12,1 % étaient des véhicules hybrides rechargeables.
La plus forte croissance parmi les six lignes de modèles du constructeur de voitures de sport a été enregistrée par le Macan, avec une augmentation de 18 %.
L'Amérique du Nord reste la région de vente la plus importante, avec 64 446 livraisons, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.
En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 50 286 véhicules à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Sur le marché d'origine de la marque, l'Allemagne, 22 492 livraisons ont été effectuées, soit une baisse de 16 %.
L'Outre-mer et les Marchés émergents ont atteint un nouveau record historique avec 43 090 livraisons de janvier à septembre.
En Chine, 32 195 voitures ont été livrées à des clients (-26 %).
' Le niveau est conforme à nos attentes, surtout si l'on tient compte des conditions géopolitiques et économiques actuelles ', déclare Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing chez Porsche AG.
' Dans les mois à venir, nos clients peuvent s'attendre à de nombreuses offres de produits exceptionnelles. Nous avons récemment dévoilé à l'IAA la nouvelle 911 Turbo S, la version haut de gamme de notre emblématique voiture de sport'.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
