Porsche a officiellement ouvert, le 5 novembre 2025, son premier centre de R&D intégré hors d'Allemagne, en plein coeur du quartier d'affaires de Hongqiao à Shanghai (Chine). S'étirant sur quelque 10 000 m2, ce site marque une étape stratégique dans l'approche 'In China, for China', indique le constructeur.
Regroupant plus de 300 ingénieurs, le centre accueillera les équipes de Porsche Engineering China et Porsche Digital China ainsi que la division technique locale. Leur objectif ? Accélérer l'innovation et accroître l'autonomie régionale. La recette ? Allier l'excellence de l'ingénierie allemande à la rapidité d'innovation du numérique chinois.
Ce centre constituera ainsi 'un pilier stratégique reliant l'ingénierie allemande à l'avenir numérique chinois', résume le Dr. Oliver Blume, le président du directoire.
Le constructeur précise que le site a d'ores et déjà développé un système d'info divertissement exclusif pour le marché chinois, intégrant assistant vocal à intelligence artificielle et commandes 3D, prévu pour 2026.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
