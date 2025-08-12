Porsche Leipzig reçoit l'Automotive Lean Production Award 2025

Porsche annonce que son usine de Leipzig a remporté l'édition 2025 de l'Automotive Lean Production Award dans la catégorie constructeurs (OEM), décerné par Agamus Consult et le magazine Automobil Produktion.



Le site s'est distingué par ses processus de production allégés, numériquement interconnectés et fortement automatisés, alliant qualité et compétitivité.



Selon Albrecht Reimold, membre du directoire en charge de la production, l'usine produit sur une seule ligne trois types de motorisations - essence, hybride et électrique - en flux mixte.



Gerd Rupp, président de Porsche Leipzig GmbH, salue une reconnaissance du travail collectif et de l'optimisation continue des processus. La remise des prix aura lieu les 25 et 26 novembre 2025 lors du congrès Automotive Lean Production à Volkswagen Poznan, en Pologne.