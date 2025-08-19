Porsche annonce mettre en avant ses avancées technologiques en matière de motorisation électrique, centrées sur les moteurs synchrones à aimants permanents (PSM) et l'électronique de puissance issue du sport automobile. Le constructeur souligne l'importance de la technologie 800 volts, permettant charge rapide, compacité et allègement.
La Taycan Turbo GT bénéficie d'un nouvel onduleur à semi-conducteurs en carbure de silicium, portant la puissance maximale à 815 kW avec l'Overboost.
La batterie de 105 kWh offre désormais une autonomie WLTP de 680 km, soit +175 km, et peut se recharger à 320 kW, ajoutant 315 km en 10 minutes. Le taux de récupération d'énergie atteint 400 kW.
Le Macan électrique, basé sur la plateforme PPE développée avec Audi, bénéficie également de 800 volts et d'une puissance de régénération de 240 kW, avec une recharge de 10 à 80% en 21 minutes.
Porsche dit vouloir concilier efficacité, performance et émotion dans sa gamme électrique, tout en restant fidèle à son ADN sportif.
