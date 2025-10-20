Porsche annonce l'ouverture de son neuvième Charging Lounge, situé à Evendorf/Nordheide, près de l'autoroute A7 reliant le nord et le sud de l'Allemagne. Cette nouvelle installation propose six bornes de recharge rapide en courant continu (DC) d'une puissance allant jusqu'à 400 kW, disponibles 24h/24.
Les conducteurs de Taycan et de Macan peuvent ainsi recharger leurs véhicules de 10 à 80% en 18 à 21 minutes. L'espace offre également un environnement haut de gamme, avec coin détente, boissons, Wi-Fi gratuit et surveillance continue.
Le réseau Porsche Charging Lounge compte désormais neuf sites en Allemagne, Autriche et Suisse, tandis que le Porsche Charging Service couvre plus de 900 000 points de recharge dans 27 pays européens, dont 85 000 de plus de 150 kW.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
