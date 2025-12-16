Porsche annonce l'ouverture de son concept mondial de Studio au coeur d'Istanbul.

Situé dans un quartier dynamique au centre d'Istanbul, le nouveau Porsche Studio s'étend sur 680 mètres carrés sur deux niveaux.

Ce nouveau studio permet de découvrir les derniers modèles, explorer des options de personnalisation via Porsche Exclusive Manufaktur et d'échanger avec les consultants Porsche.

Porsche Studio Istanbul est le 28e concept Studio actif au monde et le deuxième en Europe centrale et orientale.

" La Turquie joue un rôle stratégique dans notre croissance régionale, et le Studio est un ajout important à notre présence sur l'un des marchés les plus dynamiques de la région. " a déclaré Michael Kirsch, DG de Porsche Europe centrale et de l'Est.