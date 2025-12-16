Porsche annonce l'ouverture de son concept mondial de Studio au coeur d'Istanbul.
Situé dans un quartier dynamique au centre d'Istanbul, le nouveau Porsche Studio s'étend sur 680 mètres carrés sur deux niveaux.
Ce nouveau studio permet de découvrir les derniers modèles, explorer des options de personnalisation via Porsche Exclusive Manufaktur et d'échanger avec les consultants Porsche.
Porsche Studio Istanbul est le 28e concept Studio actif au monde et le deuxième en Europe centrale et orientale.
" La Turquie joue un rôle stratégique dans notre croissance régionale, et le Studio est un ajout important à notre présence sur l'un des marchés les plus dynamiques de la région. " a déclaré Michael Kirsch, DG de Porsche Europe centrale et de l'Est.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
