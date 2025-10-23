Porsche annonce le lancement imminent du Cayenne Electric, SUV 100% électrique doté d'une architecture 800 volts issue de la plateforme Premium Platform Electric (PPE). Le modèle affiche une autonomie WLTP de plus de 600 km et a parcouru 563 km lors de tests routiers aux États-Unis.
Au coeur du véhicule, une batterie structurelle de 113 kWh, intégrée à la carrosserie, améliore rigidité et centre de gravité tout en optimisant la sécurité passive. Sa nouvelle chimie cellulaire, à cathode NMCA (nickel-manganèse-cobalt-aluminium), accroît la densité énergétique de 7%.
Grâce à un double système de refroidissement et une gestion thermique prédictive, le SUV maintient des performances stables et des temps de charge optimisés. Le système de recharge rapide atteint 400 kW, permettant de passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes.
Dès 2026, Porsche proposera également une recharge sans fil de 11 kW via la technologie Porsche Wireless Charging, combinant efficacité et confort d'usage. Selon Michael Steiner, membre du directoire en charge de la R&D, cette approche 'porte la e-performance à un nouveau niveau'.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
