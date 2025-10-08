Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ; - vente de véhicules d'occasion (7,7%) ; - vente de pièces détachées (5%) ; - prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ; - prestations de services financiers (1,4%) ; - autres (7,3%). La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).