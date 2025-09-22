Porsche revient à des plus bas historiques après la révision de ses ambitions

Porsche signe la plus forte baisse de l'indice MDAX lundi à la Bourse de Francfort et revient en direction de ses planchers historiques après avoir de nouveau abaissé ses objectifs financiers pour 2025, conséquence d'une énième révision à la baisse de ses ambitions dans l'électrique.



Vers 11h30, le titre du constructeur allemand de voitures de luxe lâche près de 8%, ce qui porte à 48% ses pertes depuis le début de l'année et à plus de 51% son repli depuis l'introduction en Bourse remontant à septembre 2022.



Dans un communiqué paru vendredi soir, Porsche a annoncé avoir décidé de procéder à un 'réalignement stratégique' de son portefeuille de produits qui l'a à son tour conduit à modifier ses prévisions pour 2025, ainsi que ses estimations dans une optique moyen terme.



Le groupe a annoncé que sa future famille de grand SUV, initialement prévue en version électrique, serait d'abord commercialisée dans des motorisations essence et hybrides, avec une déclinaison 100% électrique devant arriver ultérieurement, mais sans date arrêtée.



Plus globalement, le groupe dit avoir l'intention de prolonger la production de ses modèles actuels équipés de moteurs thermiques et hybrides au-delà du calendrier initialement prévu, un ajustement de sa stratégie d'électrification qui survient alors que la demande pour les véhicules électriques tend à s'essouffler.



Au-vu de ce changement de calendrier, Porsche prévoit de comptabiliser des provisions et des charges de dépréciations appelées à pénaliser son résultat opérationnel de quelque 1,8 milliard d'euros cette année.



Si sa prévision de chiffre d'affaires annuel est bien maintenue entre 37 et 38 milliards d'euros, sa marge opérationnelle n'est plus envisagée qu'autour de 2%, contre 5% à 7% précédemment.



En tenant compte de l'impact des droits de douane américains et du ralentissement du marché chinois, sa marge opérationnelle de moyen terme est désormais vue 'à deux chiffres', voire 'jusqu'à 15%' dans l'hypothèse conditions de marché favorables, à comparer avec un intervalle de 15% à 17% précédemment et un objectif de 20% communiqué au moment de l'entrée en Bourse.



Pour les analystes d'Oddo BHF, ce nouvel avertissement, le troisième lancé depuis le début de l'année, illustre la 'profonde rupture' que traverse le groupe et les 'pressions de toute part' auxquelles il doit faire face.



'Ce warning cristallise en outre nos craintes par rapport au risque d'exécution associé aux modifications du plan produit, un exercice risqué, coûteux, et qui pourrait, selon nous, toujours réserver de mauvaises surprises', prévient la société de Bourse.



'Au-delà, la révision à la baisse des objectifs moyen-terme illustre le changement structurel du profil de rentabilité de Porsche depuis l'IPO, alimentant le débat autour des multiples de valorisation qui doivent désormais lui être appliqués', ajoute Oddo, qui juge que 2025 ne lui semble pas 'complètement dé-riské', notamment en raison des incertitudes qui entourant encore l'effet des taxes douanières US.



'Si nous voulions porter un regard plus optimiste, nous pourrions souligner qu'avec près de trois milliards d'euros de frais de restructuration en 2025, la transformation du groupe semble déjà bien entamée et que la marge 'hors exceptionnels' (mais tarifs inclus) reste solide (9,7% attendu en 2025), avec des leviers pour 2026 (mix 911 avec Turbo, GT)', poursuit l'intermédiaire.



'Cependant, la transformation reste toujours exposée au risque d'exécution, nous amenant à maintenir une approche prudente', conclut Oddo BHF.