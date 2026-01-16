Porsche : volumes de livraisons en baisse en 2025 dans un contexte de transition technologique
Le constructeur de Stuttgart a achevé l'exercice 2025 avec un volume de livraisons mondiales de 279 449 véhicules, marquant un repli de 10% par rapport à l'année précédente. Ce résultat, anticipé par la direction, reflète une année de transition marquée par le renouvellement du portefeuille de projets et des contraintes réglementaires en Europe.
Porsche a fait face à une baisse de 26% de ses ventes en Chine, pénalisées par une conjoncture économique difficile et une concurrence accrue sur le segment du luxe. En Europe et en Allemagne, les livraisons reculent respectivement de 13% et 16%, sous l'effet de l'arrêt de certains modèles thermiques (Macan et 718) dû aux normes de cybersécurité de l'Union européenne.
Malgré ce ralentissement, l'emblématique 911 signe un record historique avec 51 583 unités écoulées, un chiffre en hausse de 0,1%, même si le SUV compact Macan demeure le modèle le plus vendu de la gamme.
La stratégie d'électrification progresse avec 34,4% de véhicules électrifiés, incluant les modèles entièrement électriques et les hybrides rechargeables.
Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes, souligne que Porsche privilégie désormais la "valeur sur le volume" en adaptant l'offre à la demande réelle.
L'entreprise confirme sa flexibilité industrielle avec une offre s'articulant autour de trois motorisations : thermique, hybride et électrique. "Ce développement est conforme à nos attentes et découle de lacunes d'approvisionnement ainsi que de notre gestion de l'offre orientée vers la valeur", précise le dirigeant.
Le titre Porsche progresse de 0,2% ce matin à Francfort, une performance en ligne avec la hausse de l'indice DAX.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.