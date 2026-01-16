Porsche : volumes de livraisons en baisse en 2025 dans un contexte de transition technologique

Le constructeur de Stuttgart a achevé l'exercice 2025 avec un volume de livraisons mondiales de 279 449 véhicules, marquant un repli de 10% par rapport à l'année précédente. Ce résultat, anticipé par la direction, reflète une année de transition marquée par le renouvellement du portefeuille de projets et des contraintes réglementaires en Europe.

Porsche a fait face à une baisse de 26% de ses ventes en Chine, pénalisées par une conjoncture économique difficile et une concurrence accrue sur le segment du luxe. En Europe et en Allemagne, les livraisons reculent respectivement de 13% et 16%, sous l'effet de l'arrêt de certains modèles thermiques (Macan et 718) dû aux normes de cybersécurité de l'Union européenne.



Malgré ce ralentissement, l'emblématique 911 signe un record historique avec 51 583 unités écoulées, un chiffre en hausse de 0,1%, même si le SUV compact Macan demeure le modèle le plus vendu de la gamme.



La stratégie d'électrification progresse avec 34,4% de véhicules électrifiés, incluant les modèles entièrement électriques et les hybrides rechargeables.



Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes, souligne que Porsche privilégie désormais la "valeur sur le volume" en adaptant l'offre à la demande réelle.



L'entreprise confirme sa flexibilité industrielle avec une offre s'articulant autour de trois motorisations : thermique, hybride et électrique. "Ce développement est conforme à nos attentes et découle de lacunes d'approvisionnement ainsi que de notre gestion de l'offre orientée vers la valeur", précise le dirigeant.



Le titre Porsche progresse de 0,2% ce matin à Francfort, une performance en ligne avec la hausse de l'indice DAX.