Porté par les livraisons de Rafale, Dassault Aviation relève son objectif de CA

Dassault Aviation affiche une dynamique opérationnelle solide pour l'exercice 2025, marquée par un dépassement des objectifs de livraison pour son avion de combat et une révision à la hausse de ses ambitions financières annuelles.

Le constructeur aéronautique a livré 26 Rafale en 2025, dont 15 destinés à l'exportation, surpassant sa prévision initiale de 25 unités. Parallèlement, 37 avions d'affaires Falcon ont été remis aux clients, un chiffre en progression par rapport à 2024 bien qu'inférieur à l'objectif de 40 appareils.



Sur le plan commercial, la société a enregistré des commandes pour 26 Rafale à l'export et 31 Falcon. Le carnet de commandes demeure robuste au 31 décembre 2025 avec 220 Rafale et 73 Falcon en attente de livraison.



Fort de ces performances, le groupe a annoncé qu'il relève sa prévision de chiffre d'affaires 2025 au-dessus de 7 milliards d'euros. Les résultats financiers complets et audités seront communiqués le 4 mars prochain.



Le titre a décollé de 4,8% ce mercredi et affiche déjà une progression de 11,6% depuis le début de l'année.