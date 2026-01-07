Le constructeur aéronautique a livré 26 Rafale en 2025, dont 15 destinés à l'exportation, surpassant sa prévision initiale de 25 unités. Parallèlement, 37 avions d'affaires Falcon ont été remis aux clients, un chiffre en progression par rapport à 2024 bien qu'inférieur à l'objectif de 40 appareils.

Sur le plan commercial, la société a enregistré des commandes pour 26 Rafale à l'export et 31 Falcon. Le carnet de commandes demeure robuste au 31 décembre 2025 avec 220 Rafale et 73 Falcon en attente de livraison.

Fort de ces performances, le groupe a annoncé qu'il relève sa prévision de chiffre d'affaires 2025 au-dessus de 7 milliards d'euros. Les résultats financiers complets et audités seront communiqués le 4 mars prochain.

Le titre a décollé de 4,8% ce mercredi et affiche déjà une progression de 11,6% depuis le début de l'année.