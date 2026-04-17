Porté par Mizuho, STMicroelectronics termine une semaine faste en forte hausse
Le titre STMicroelectronics s'inscrit en forte hausse ce vendredi, s'apprêtant à clôturer une semaine faste. Soutenu par un vent acheteur sur l'ensemble du secteur technologique, le fabricant de puces bénéficie surtout d'un relèvement de recommandation de la part des analystes de Mizuho.
A un peu moins d'une heure de la clôture, l'action STM grimpe de 5,1%, portant ses gains hebdomadaires à plus de 8%. Sur l'ensemble du mois d'avril, la valeur progresse de plus de 28%.
Mizuho passe à l'achat et vise les 48 dollars
Dans une note publiée ce matin, Mizuho a relevé son opinion sur le titre STM coté à New York à surperformance, avec un objectif de cours à 48 dollars, identifiant deux leviers majeurs pour le groupe franco-italien: l'intégration massive de l'intelligence artificielle et une reprise progressive des marchés industriels.
Le courtier souligne que les centres de données dédiés à l'IA, notamment les architectures haute tension utilisées par Nvidia, devraient constituer un moteur de croissance critique pour les semi-conducteurs de puissance à l'horizon 2026-2027.
Parallèlement, des signes d'amélioration apparaissent dans des segments clés tels que l'aéronautique, la robotique et l'énergie. En Chine, le cabinet note également une hausse des prix supérieure à 10% sur un an en avril, signalant une reprise de la demande.
Ce mouvement haussier ne concerne pas uniquement STM. Mizuho a également relevé son opinion sur Texas Instruments à neutre, confirmant un regain d'intérêt pour les acteurs de l'analogique et de la puissance.
Un secteur porté par les résultats de TSMC et la thématique de l'IA
Plus globalement, les investisseurs reviennent massivement sur les valeurs technologiques dans le sillage des résultats solides publiés par le fondeur taïwanais TSMC. Ces performances dissipent une partie des craintes liées aux tensions géopolitiques qui avaient secoué le marché en mars suite à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Avec l'engouement autour de l'IA qui commence à produire des effets concrets sur la chaîne d'approvisionnement, la remontée des prix de la mémoire et des wafers (plaquettes de silicium) témoigne d'un resserrement des stocks chez les principaux clients.
Les regards vont désormais se tourner vers la prochaine publication des résultats du groupe, qui a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre mardi prochain.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.