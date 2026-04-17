Porté par Mizuho, STMicroelectronics termine une semaine faste en forte hausse

Le titre STMicroelectronics s'inscrit en forte hausse ce vendredi, s'apprêtant à clôturer une semaine faste. Soutenu par un vent acheteur sur l'ensemble du secteur technologique, le fabricant de puces bénéficie surtout d'un relèvement de recommandation de la part des analystes de Mizuho.

A un peu moins d'une heure de la clôture, l'action STM grimpe de 5,1%, portant ses gains hebdomadaires à plus de 8%. Sur l'ensemble du mois d'avril, la valeur progresse de plus de 28%.



Mizuho passe à l'achat et vise les 48 dollars



Dans une note publiée ce matin, Mizuho a relevé son opinion sur le titre STM coté à New York à surperformance, avec un objectif de cours à 48 dollars, identifiant deux leviers majeurs pour le groupe franco-italien: l'intégration massive de l'intelligence artificielle et une reprise progressive des marchés industriels.



Le courtier souligne que les centres de données dédiés à l'IA, notamment les architectures haute tension utilisées par Nvidia, devraient constituer un moteur de croissance critique pour les semi-conducteurs de puissance à l'horizon 2026-2027.



Parallèlement, des signes d'amélioration apparaissent dans des segments clés tels que l'aéronautique, la robotique et l'énergie. En Chine, le cabinet note également une hausse des prix supérieure à 10% sur un an en avril, signalant une reprise de la demande.



Ce mouvement haussier ne concerne pas uniquement STM. Mizuho a également relevé son opinion sur Texas Instruments à neutre, confirmant un regain d'intérêt pour les acteurs de l'analogique et de la puissance.



Un secteur porté par les résultats de TSMC et la thématique de l'IA



Plus globalement, les investisseurs reviennent massivement sur les valeurs technologiques dans le sillage des résultats solides publiés par le fondeur taïwanais TSMC. Ces performances dissipent une partie des craintes liées aux tensions géopolitiques qui avaient secoué le marché en mars suite à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.



Avec l'engouement autour de l'IA qui commence à produire des effets concrets sur la chaîne d'approvisionnement, la remontée des prix de la mémoire et des wafers (plaquettes de silicium) témoigne d'un resserrement des stocks chez les principaux clients.



Les regards vont désormais se tourner vers la prochaine publication des résultats du groupe, qui a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre mardi prochain.