Notre approche a consisté à concentrer nos recherches sur la filière nucléaire, un marché stratégique en plein essor grâce aux impératifs de sécurité énergétique et aux nouveaux cycles d'investissement. Des critères rigoureux ont été appliqués pour isoler uniquement les leaders qui affichent la meilleure Qualité (rentabilité, profitabilité, santé financière) et le plus grand potentiel de croissance (BNA, CA, FCF). C'est le résultat d'une sélection pour retenir les trois sociétés qui dominent leur segment par l'intermédiaire de leurs branches spécialisées dans ce secteur.

Le spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation profite de l'essor des infrastructures numériques et de la décarbonation. Schneider Electric maintient une approche multi-pôles, avec une exposition forte et croissante à l'Amérique du Nord, mais aussi à l'Europe et à l'Asie-Pacifique. Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires sont robustes, s'accélérant de +5,39% en 2025 pour atteindre +7,96% en 2027. Cette dynamique soutient des perspectives solides de croissance rentable pour le groupe.

Les fondamentaux affichent une excellence opérationnelle, illustrée par une marge d'EBITDA remarquable et stable à 21% en moyenne sur la période 2025-2027.Ce niveau est excellent et reflète une exécution opérationnelle rigoureuse ainsi qu'un fort pouvoir de prix sur son segment de marché. L'action démarre avec un PEG de 4,70x en 2025, signalant une prime de qualité, mais le point de bascule est la chute spectaculaire du PEG à seulement 1,08x en 2026, avant de remonter à 1,56x en 2027. Cette compression traduit une accélération majeure de la croissance des profits nets, bien plus rapide que la croissance des ventes, grâce à l'effet de levier du modèle software et services.

Par sa filiale AVEVA notamment, Schneider Electric apporte son savoir-faire numérique et ses solutions logicielles d'ingénierie, essentiels à la gestion et à la production d'énergie au sein des centrales nucléaires.

En clair, l'objectif est de se positionner avant la pleine réalisation des bénéfices attendus en 2026. Schneider Electric s'impose comme une valeur de croissance de haute qualité, tangible et défensive, qui constitue un socle essentiel pour tout portefeuille misant sur la transition énergétique.

BWX Technologies est un champion américain essentiel, fournissant des réacteurs nucléaires pour la propulsion navale (sous-marins et porte-avions) et des solutions pour l'énergie nucléaire commerciale et médicale. Son activité est majoritairement concentrée en Amérique du Nord, bénéficiant des budgets de défense et d'une demande croissante pour des sources d'énergie sûres. BWXT affiche une trajectoire de croissance des ventes particulièrement soutenue, débutant à +16,6% en 2025, puis se stabilisant autour de +11% sur les deux années suivantes.

Les fondamentaux reflètent un modèle d'affaires de niche, sécurisé par les contrats gouvernementaux. La marge d'EBITDA se maintient solidement à 18% en moyenne sur 2025-2027. L'indicateur PEG démarre à 3,6x en 2025, mais il se contracte méthodiquement vers 2x en 2026, puis atteint un niveau très abordable à 1,3x en 2027. Cette tendance baissière confirme que la croissance des profits attendue est durable et que sa valorisation relative est en constante amélioration pour l'investisseur patient.

Le profil séduit par sa défensivité et son exposition à des mégatendances lourdes. Le secteur nucléaire subit moins les cycles économiques. Ce titre s'adresse aux portefeuilles qui recherchent une croissance pérenne et stratégique, même si une vigilance s'impose sur la dépendance aux cycles d'investissement gouvernementaux.

IMI plc, groupe britannique d'ingénierie, est un acteur mondial dans les solutions de contrôle des fluides (vannes, actionneurs). L'entreprise est bien diversifiée géographiquement (Europe, Amériques, Asie) et sert des secteurs critiques comme l'automatisation, l'énergie et la climatisation. Bien que sa croissance du Chiffre d'Affaires soit plus modeste (+2,69% en 2025, puis autour de +3,7%), l'efficacité opérationnelle est sans faille.

L'excellence de sa gestion est attestée par une marge d'EBITDA très élevée et stable à 24% en moyenne sur la période, un niveau qui la positionne dans le haut du classement de son segment industriel et confirme un pouvoir de prix substantiel. C'est le titre le plus surprenant de notre sélection : son PEG s'affiche à seulement 0,90x en 2025, un niveau qui crie à la sous-évaluation de sa croissance actuelle des bénéfices. Il remonte ensuite à 1,50x en 2026 et à 2,12x en 2027.

Par l'intermédiaire de ses divisions, notamment IMI Precision Engineering Ltd. ou IMI Critical Engineering, IMI contribue à la filière nucléaire en fournissant des solutions essentielles de contrôle des fluides (vannes et actionneurs).

IMI incarne le profil value-growth par excellence. L'achat implique de profiter d'une décote immédiate sur la croissance (PEG <1x) avant que le marché ne corrige sa valorisation. L'enjeu est de capitaliser sur la qualité d'exécution et la rentabilité record de l'entreprise, en acceptant que le prix s'ajuste progressivement à la réalité de ses profits.