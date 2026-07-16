Portzamparc initie le suivi de Sidetrade à l'achat, vise 200 euros
Portzamparc a initié jeudi le suivi du titre Sidetrade à l'achat, avec un objectif de cours de 200 euros, une recommandation favorable qui n'empêchait pas le titre de céder du terrain à la Bourse de Paris.
Dans une note intitulée "un vent de souveraineté dans une plateforme IA", le courtier estime que cette star de la cote, réputée pour ses revenus récurrents et robustes, présente désormais une valorisation attractive après avoir été emportée par la correction sectorielle ayant touché le secteur des logiciels dématérialisés au printemps (la "Saas-pocalypse").
Le broker met en évidence une opportunité qui s'appuie sur le lancement en avril dernier du plan stratégique "O2C Intelligence 2030", destiné à transformer Sidetrade en une plateforme nativement bâtie pour l'IA et pilotée par des agents autonomes.
Une valorisation supérieure à celle de ses comparables, mais qui reste raisonnable
Dans son étude, Portzamparc fait valoir que l'entreprise dispose d'une barrière à l'entrée colossale grâce à son "Datalake", un immense réservoir numérique qui stocke 8 800 milliards de dollars de transactions B2B auprès de 42 millions d'entreprises, une mine de données qu'il juge impossible à répliquer.
De plus, son modèle de facturation globale à l'entreprise (et non par utilisateur) l'immunise contre la baisse des effectifs chez ses clients, tandis que l'utilisation de ses propres modèles de langage (LLM) lui garantit une parfaite maîtrise des coûts sans dépendance aux géants de la tech, ajoute-t-il.
Bien que sa valorisation actuelle reste supérieure à celle de ses concurrents directs, Portzamparc y voit le reflet logique de fondamentaux exceptionnels et de l'enthousiasme du marché pour un virage technologique réussi.
A la Bourse de Paris, l'action Sidetrade cédait 2,4% à 172,2 euros jeudi après-midi en dépit de ces commentaires favorables, ce qui portait autour de 28,8% le repli du titre depuis le début de l'année.
Sidetrade S.A. est une entreprise IA native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C) qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Sa plateforme combine applications dédiées à l'O2C, agents IA autonomes et Aimie IQ, une interface intelligente en langage naturel où les professionnels de la finance et les agents collaborent au sein d'un environnement gouverné. Sidetrade S.A. opère le plus grand Data Lake O2C propriétaire au monde, construit à partir de 9 000 MdsUSD de transactions B2B et de 42 millions d'entreprises acheteuses. Ces données permettent d'entraîner des modèles d'IA spécialisés capables de raisonner, décider, agir et superviser de manière autonome l'ensemble du cycle O2C pour aider les entreprises à atteindre les meilleurs résultats financiers possibles.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.