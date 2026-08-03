PostNL bondit sur des résultats résilients, selon KBC
PostNL bondit de 8% à 0,97 EUR à Amsterdam, après la publication d'une série de résultats résilients pour le 1er semestre 2026, selon KBC Securities, publication assortie d'un relèvement important par l'opérateur postal de son objectif d'économie de coûts.
Le groupe néerlandais a vu son chiffre d'affaires rester stable à 1 590 MEUR sur les six premiers mois de l'année, conformément aux attentes des analystes, mais son EBIT normalisé s'est amélioré de 2 MEUR pour s'établir à -3 MEUR, dépassant ainsi les -9 MEUR du consensus.
Le flux de trésorerie disponible (free cash-flow, FCF) s'est lui aussi révélé plus solide que prévu, à -17 MEUR, contre -77 MEUR attendus par le consensus, "reflétant l'attention portée au besoin en fonds de roulement ainsi que les effets de phasage de l'exercice précédent", selon KBC.
"PostNL a publié des résultats résilients, marqués par une pression sur les volumes plus forte que prévu, principalement en Asie, mais en grande partie compensée par le passage d'une approche fondée sur les volumes à une approche fondée sur la valeur", juge la banque belge.
KBC souligne aussi un relèvement par PostNL de son objectif d'économies de coûts pour la période 2027-2028, d'environ 75 MEUR, portant ainsi cet objectif à 170-180 MEUR, ainsi qu'un relèvement de son objectif de consignes à colis, de 3 600 d'ici à 2028 à 7 500 d'ici à 2031.
Prévoyant "d'atteindre le point d'inflexion de sa trajectoire vers la réalisation de son ambition Breakthrough 2028", le groupe confirme en outre ses objectifs pour 2026, à savoir un EBIT normalisé entre 40 MEUR et 70 MEUR, ainsi qu'un free cash-flow entre -30 MEUR et 0 MEUR.
PostNL N.V. est une société spécialisée dans les prestations de services de transport express, d'acheminement de courrier et de e-commerce. La société propose également des services de gestion de données et de documents, ainsi que des services de marketing direct et d'exécution. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- livraison de colis (61,1%) : en 2025, PostNL N.V. a livré 376 millions de colis en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ;
- livraison de courrier aux Pays-Bas (32,6%) : 1 529 millions d'envois postaux traités en 2025 ;
- autres (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (82,9%), Europe (9,1%) et autres (8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.