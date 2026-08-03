PostNL bondit sur des résultats résilients, selon KBC

PostNL bondit de 8% à 0,97 EUR à Amsterdam, après la publication d'une série de résultats résilients pour le 1er semestre 2026, selon KBC Securities, publication assortie d'un relèvement important par l'opérateur postal de son objectif d'économie de coûts.

Le groupe néerlandais a vu son chiffre d'affaires rester stable à 1 590 MEUR sur les six premiers mois de l'année, conformément aux attentes des analystes, mais son EBIT normalisé s'est amélioré de 2 MEUR pour s'établir à -3 MEUR, dépassant ainsi les -9 MEUR du consensus.



Le flux de trésorerie disponible (free cash-flow, FCF) s'est lui aussi révélé plus solide que prévu, à -17 MEUR, contre -77 MEUR attendus par le consensus, "reflétant l'attention portée au besoin en fonds de roulement ainsi que les effets de phasage de l'exercice précédent", selon KBC.



"PostNL a publié des résultats résilients, marqués par une pression sur les volumes plus forte que prévu, principalement en Asie, mais en grande partie compensée par le passage d'une approche fondée sur les volumes à une approche fondée sur la valeur", juge la banque belge.



KBC souligne aussi un relèvement par PostNL de son objectif d'économies de coûts pour la période 2027-2028, d'environ 75 MEUR, portant ainsi cet objectif à 170-180 MEUR, ainsi qu'un relèvement de son objectif de consignes à colis, de 3 600 d'ici à 2028 à 7 500 d'ici à 2031.



Prévoyant "d'atteindre le point d'inflexion de sa trajectoire vers la réalisation de son ambition Breakthrough 2028", le groupe confirme en outre ses objectifs pour 2026, à savoir un EBIT normalisé entre 40 MEUR et 70 MEUR, ainsi qu'un free cash-flow entre -30 MEUR et 0 MEUR.