PostNL présente un plan à horizon 2028 jugé ambitieux

PostNL a dévoilé mercredi un nouveau plan stratégique à horizon 2028 qui prévoit un développement de ses activités ainsi qu'une création de valeur pour ses actionnaires, une feuille de route que la Bourse accueille froidement, la jugeant trop ambitieuse.



L'opérateur postal néerlandais indique que son programme vise dix priorités stratégiques, mais quatre objectifs principaux, à savoir de solides performances financières, une amélioration de l'expérience client, une réduction de ses émissions de CO2 et un meilleure engagement de la part de ses employés.



Au niveau de ses prévisions, le groupe dit viser à horizon 2028 un chiffre d'affaires annuel de plus de quatre milliards d'euros, un Ebit normalisé d'au moins 175 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') supérieur à 75 millions d'euros.



Dans son communiqué, PostNL souligne pourtant que le projet de contrat de gestion proposé par l'Etat néerlandais pour son obligation de service universel (USO) concernant la distribution de courrier le conduirait à essuyer des pertes dans ces métiers, ce qui l'a conduit à refuser de signer l'accord.



'Les objectifs fixés pour 2028 nous paraissent assez ambitieux', réagissent ainsi les analystes d'ING.



'D'après un calcul rapide, ils impliquent que la division de livraison de colis enregistre une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 7,4% entre 2025 et 2028, ce qui semble difficile dans le contexte macroéconomique du moment et face à la concurrence actuelle', jugent les analystes.



'La marge opérationnelle (Ebit) courante de la branche colis (...) devrait, selon nos estimations, par ailleurs s'établir entre 7% et 7,5% en 2028, contre environ 4% en 2025 ce qui signifie, autrement dit, qu'elle devra quasiment doubler, ce qui représente un défi de taille', ajoute l'établissement financier.



A 14h30, le titre PostNL progressait de 1,1% alors que l'AEX avançait au même moment de 0,2%.

