PostNL : prévisions 2025 confirmées, le titre bondit

Publié le 04/08/2025 à 12:00 Zonebourse.com Partager

Le titre PostNL grimpe de plus de 8% lundi matin à la Bourse d'Amsterdam, après que le groupe postal néerlandais a confirmé ses prévisions pour 2025 après des résultats bien meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre.



PostNL indique toujours s'attendre à un résultat opérationnel (Ebit) normalisé au même niveau qu'en 2024, tout en soulignant que son environnement de marché reste compliqué et que l'évolution du comportement des consommateurs demeure difficile à prévoir.



Sur le deuxième trimestre, son Ebit normalisé ressort à 11 millions d'euros, un niveau inférieur à celui de la période correspondante de 2024 (18 millions d'euros), mais au-dessus du consensus des analystes, qui visait une perte d'Ebit de l'ordre de trois millions d'euros.



Ses revenus ont en revanche progressé pour atteindre 807 millions d'euros, contre 795 millions un an plus tôt, une performance là encore supérieure au consensus de 795 millions.



Dans son communiqué, la société indique qu'elle prévoit de passer le paiement de son dividende semestriel, mais assure bien prévoir de verser un coupon au titre de l'exercice 2025.



PostNL a également annoncé son intention d'enregistrer une provision pour dépréciation de 40 millions d'euros concernant son activité de courrier aux Pays-Bas, ce qui n'empêchait pas le titre de bondir de 8,4% aujourd'hui. L'action affiche un parcours globalement stable depuis le début de l'année.