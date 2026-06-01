Pour les entreprises de la très sainte trinité Constellation Software, la mode ces temps-ci est à la chasse aux éléphants blessés.

Comprendre par ceci la poursuite d'acquisitions d'ampleur - en rapport avec leurs cibles habituelles - d'entreprises du secteur logiciel mal en point, voire en déshérence, qui présentent également la particularité d'être cotées en bourse.

Après la montée au capital de Sabre par Constellation, et le rachat de Synchronoss par Lumine, on apprenait ce matin que Topicus - la tête de pont européenne de Constellation - poursuivait l'australien ReadyTech, un spécialiste du développement d'applications critiques sur mesure.

ReadyTech présente un portefeuille d'activités bien diversifié - un tiers servis aux gouvernements, un tiers secteur de l'éducation, un tiers secteur des ressources humaines - et un excellent historique de croissance, avec un chiffre d'affaires multiplié par six sur la dernière décennie.

Largement financée en actions, c'est l'acquisition d'OpenOffice en 2021 qui servit d'accélérateur à cette croissance. Cela dit, nature de son activité oblige - l'australien vend un service plutôt qu'une plateforme unifiée - la marge d'exploitation est faible, et surtout en érosion latente.

La situation ressemble donc à s'y méprendre aux cas de Sabre ou de Synchronoss - cible d'acquisition avec une position bien établie mais un problème de gestion ou de positionnement qui pèse sur ses marges, et génération de cash modeste entièrement absorbée par les diverses acquisitions, qui ont d'ailleurs obligé ReadyTech à s'endetter un peu ces dernières années.

Topicus a proposé un rachat partiel à 250 millions de dollars australiens, c’est-à-dire à un cours de 1,75 dollars, contre 1,34 dollar aujourd'hui, soit des multiples de deux fois le chiffre d’affaires et de quatorze fois l’EBITDA.

En sus, la filiale néerlandaise de Constellation a proposé un rachat complet à 2 dollars par action, contre un cours du titre ReadyTech qui bondit aujourd'hui mais restait très inférieur à seulement 1,63 dollar.

L'avis des analystes de Zonebourse est que le conseil d'administration de l'australien - dont le capital est contrôlé par des fonds - fait la fine bouche, et qu’il aurait tort de se priver des très puissantes synergies et débouchés qu'offre Topicus et derrière toute la galaxie Constellation.

À cet égard, une plausible opportunité d'arbitrage se présente ici.