Poujoulat voit ses revenus augmenter au premier trimestre
Sur les trois premiers mois de son exercice 2026-2027, le spécialiste des conduits de cheminées, cheminées industrielles et biocombustibles haute performance a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,6%, à 70,5 millions d'euros.
Dans le détail, l'activité conduits de cheminées et cheminées industrielles a connu une très légère croissance de 0,5%, à 41,1 millions d'euros, tandis que le segment Bois énergie a généré 29,4 millions d'euros de ventes, soit une hausse de 19,3%.
Pour la suite de l'exercice, Poujoulat devrait poursuivre sa croissance malgré une faible visibilité. Les revenus annuels du groupe devraient être compris entre 375 et 380 millions d'euros.
Poujoulat est le leader européen de la fabrication et de la commercialisation de conduits de cheminées et de sorties de toits métalliques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception, fabrication, installation et maintenance de cheminées (53,4%) : conduits à double paroi isolés, conduits à simple paroi et conduits flexibles, conduits industriels, etc. ;
- négoce et transformation de combustibles bois (46,6%).
84,4% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.