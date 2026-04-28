Précédemment, les analystes estimaient que la nomination d'un nouveau directeur général pour Alstom serait bien accueilli par le marché, ce qui s'est avéré exact. Toutefois, deux semaines après sa prise de fonction, le nouvel homme fort de la société a réduit la prévision de marge d'Ebit ajusté de 100 points de base et a ramené la prévision implicite de flux de trésorerie disponible pour 2027 d'environ 700 millions d'euros à un simple niveau "positif". Après ces annonces, le titre Alstom avait chuté de près de 30%.
Pour AlphaValue, cet avertissement sur résultats seulement deux semaines après l'arrivée du nouveau directeur général est davantage motivé par sa volonté de réinitialiser les attentes du marché (reset). Les analystes pensent qu'en deux semaines, il n'a pas pu avoir le temps nécessaire pour auditer chaque contrat.
AlphaValue pense que le groupe se trouve actuellement dans une "phase de montée en cadence", caractérisée par des rentrées de fonds faibles ou nulles et des retards potentiels.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.