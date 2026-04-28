Pour AlphaValue, le nouveau DG d'Alstom a procédé à un reset

Dans une note, AlphaValue a confirmé sa recommandation à l'achat sur l'action Alstom, avec une cible de cours de 29,40 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 80%.

Précédemment, les analystes estimaient que la nomination d'un nouveau directeur général pour Alstom serait bien accueilli par le marché, ce qui s'est avéré exact. Toutefois, deux semaines après sa prise de fonction, le nouvel homme fort de la société a réduit la prévision de marge d'Ebit ajusté de 100 points de base et a ramené la prévision implicite de flux de trésorerie disponible pour 2027 d'environ 700 millions d'euros à un simple niveau "positif". Après ces annonces, le titre Alstom avait chuté de près de 30%.



Pour AlphaValue, cet avertissement sur résultats seulement deux semaines après l'arrivée du nouveau directeur général est davantage motivé par sa volonté de réinitialiser les attentes du marché (reset). Les analystes pensent qu'en deux semaines, il n'a pas pu avoir le temps nécessaire pour auditer chaque contrat.



AlphaValue pense que le groupe se trouve actuellement dans une "phase de montée en cadence", caractérisée par des rentrées de fonds faibles ou nulles et des retards potentiels.