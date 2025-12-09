Paramount Skydance a déposé une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery, citant un manque de réactivité de la part de Warner Bros. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la bataille pour le contrôle de l'un des plus grands studios d'Hollywood.

Paramount Skydance a lancé une offre publique hostile de 108,4 milliards de dollars pour racheter Warner Bros. Discovery, frustrée par l’absence de réponse à ses précédentes propositions. Selon un document transmis à la SEC, le PDG de Paramount, David Ellison, aurait tenté à plusieurs reprises de joindre son homologue de Warner, David Zaslav, sans succès. Les discussions entamées en septembre se sont heurtées à des refus répétés, Zaslav pointant notamment l'absence de garanties financières suffisantes, malgré le soutien de fonds souverains.

Le 4 décembre, après une nouvelle offre améliorée restée sans réponse, Paramount a décidé de s’adresser directement aux actionnaires de Warner Bros, mettant en avant une proposition en numéraire plus généreuse que celle de Netflix, évaluée à 82,7 milliards de dollars. Pour éviter tout blocage réglementaire, Paramount a modifié la structure de son offre, excluant notamment le groupe chinois Tencent. Warner Bros, de son côté, menait déjà des négociations exclusives avec Netflix.

La famille Ellison à la baguette

L’opération, si elle aboutit, pourrait bouleverser le paysage médiatique mondial. Warner Bros détient des actifs majeurs comme DC Comics, le studio Warner et HBO. Pour Netflix, un rachat viendrait consolider sa position dominante dans le streaming. Paramount cherche, quant à elle, à atteindre une masse critique face aux géants du secteur. Warner Bros a déclaré qu’elle examinerait l’offre, mais n’a pas modifié sa recommandation en faveur de Netflix. Le co-PDG de la plateforme, Ted Sarandos, a qualifié l’offensive de Paramount de "prévisible" et s’est dit confiant dans l’issue des négociations.

Paramount accuse Warner Bros d’avoir retardé la signature d’un accord d’accès à des données sensibles, ce qui l’aurait désavantagée. Une interview de John Malone, président émérite de Warner, dans laquelle il affiche sa préférence pour Netflix, est également citée. L’offre de Paramount restera ouverte pendant 20 jours ouvrables, renouvelable. Warner Bros a 10 jours pour répondre. "Nous sommes ici pour défendre la valeur pour nos actionnaires et ceux de Warner Bros Discovery", a déclaré David Ellison.

Son père, le milliardaire Larry Ellison, aurait appelé Donald Trump après l'annonce vendredi de l'accord conclu par Netflix pour lui dire que cette transaction nuirait à la concurrence, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Le Président des Etats-Unis s'est emparé de la question, tout en assurant hier soir qu'il n'avait pas d'accointances particulières ni avec Netflix, ni avec Paramount.