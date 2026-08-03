Si Kevin Warsh en dit le moins possible, le marché ne se désintéresse pas pour autant de ce que va faire la Fed.

Kevin Warsh voulait un "family fight" - des débats animés au sein de la Fed. Il pourrait en avoir un… en public.

Depuis sa prise de fonctions, le nouveau président de la Fed s’emploie à réduire la communication à sa portion congrue : fin de la forward guidance et très peu de prises de parole hors des conférences de presse.

Un changement dont il s’est félicité la semaine dernière : "les participants de marché apprennent à jouer le ballon plutôt que l’arbitre". En effet, Kevin Warsh souhaite que les marchés se positionnent par rapport aux données plutôt que par rapport aux anticipations d’évolution des taux de la Fed.

Mais il ne suffit pas que la Fed communique moins pour que les financiers arrêtent d’anticiper les mouvements de la banque centrale. "Les marchés financiers n’intègrent pas dans les prix ce que la Fed devrait faire, mais ce qu’ils pensent qu’elle fera", tranche l’ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley.

Et puisque le patron ne veut plus envoyer de signaux aux marchés, ce sont les autres membres du FOMC qui ont la main. Ce sont leurs prises de paroles durant les prochaines semaines qui orienteront les débats et donneront une tendance sur la décision du mois de septembre.

Les marchés parient actuellement sur une hausse de taux de 25 points de base. Cette hypothèse est actuellement évaluée à 66% sur l’outil FedWatch du CME.

Toutefois, rien n’est acté. La géopolitique continue à faire évoluer le scénario macro. Et tout le monde se positionnera aussi en fonction des chiffres publiés d’ici à mi-septembre : deux rapports sur l’emploi, et trois statistiques d’inflation (2 CPI et un PCE).

Une crédibilité à rétablir

Pour ne pas relever ses taux, la Fed a besoin de voir l’inflation ralentir suffisamment vite d’ici à la prochaine réunion. Pour cela, une stabilisation des prix du pétrole et donc de la situation au Moyen-Orient serait la bienvenue. Mais il n’est pas certain que ce seul facteur soit suffisant, alors que l’inflation aux Etats-Unis dépasse la seule question énergétique.

Et au-delà des données et de ce que la Fed devrait faire, il y a désormais un enjeu de crédibilité. En effet, la baisse du dollar et la hausse des taux longs suite à la conférence de presse de Kevin Warsh, la semaine dernière, montrent que le marché doute de la volonté du nouveau président de la Fed de passer à l’action pour lutter contre l’inflation.

"Mister market s'est exprimé cette semaine, et j'en ai tiré un signal", résumait le président de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem, dans un entretien au Financial Times vendredi. "Ce signal m'a fait comprendre que nous devons continuer à bâtir notre crédibilité au quotidien, tant par une communication efficace que par des actions appropriées lorsque la situation l'exige".

La semaine dernière, trois membres du FOMC sur 12 ont voté en faveur d’un relèvement de taux. Ce groupe pourrait voir ses rangs grossir d’ici à la prochaine réunion.

"Tenir un discours de "faucon" sans agir réduit la crédibilité de la Fed", commentait Ed Yardeni, après la réunion de la Fed. "Nous en concluons que la Fed doit relever les taux à court terme pour faire baisser les taux à long terme."