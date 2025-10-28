Mercredi, la Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base. La Fed qui doit toujours naviguer entre une inflation toujours au-delà de la cible, et les risques de dégradation du marché de l'emploi. Le tout alors que l'absence de statistiques économiques réduit la visibilité.

97.8%. C’est la probabilité que la Fed abaisse ses taux d’intérêt d’un quart de point mercredi, selon l’outil Fedwatch du CME. Autant dire qu’il n’y a pas tellement de suspense.

Si on fait un petit retour en arrière, Jerome Powell a fait ce qu’on appelle dans le jargon un pivot, à Jackson Hole, en août. C’est à ce moment-là qu’il a ouvert la porte à une reprise des baisses de taux, face au risque de dégradation du marché de l’emploi.

Priorité sur l’emploi

Un marché du travail qui est actuellement dans un équilibre assez étrange, avec un taux de chômage qui reste assez stable, mais dans le même temps des créations d’emplois qui ont nettement ralenti.

Il y a d’un côté une baisse de l’offre de travail dû à la réduction de l’immigration. Et de l’autre, moins de demande de travail de la part des entreprises, qui gèlent les embauches, mais sans toutefois licencier. C’est un équilibre dit "low hiring, low firing" (peu de recrutements, peu de licenciements).

Un équilibre un peu précaire qui, pour la Fed, pourrait se traduire in fine par une remontée du chômage. On le rappelle, la Fed a un double mandat : stabilité des prix et emploi maximum. Depuis l’été, c’est donc la deuxième partie du mandat qui est clairement privilégiée.

Pourtant, l’inflation est toujours loin de l’objectif. Le dernier CPI, publié vendredi, a montré une progression de 3% sur un an, hors alimentation et énergie. Si les craintes de forte hausse de l’inflation causées par les tariffs ne sont plus d’actualité, on constate néanmoins dans ce rapport que le prix des biens a progressé à son rythme le plus élevé depuis la pandémie.

La Fed, de son côté, considère que les hausses de prix liés aux droits de douanes ne seront que temporaires. Elle peut donc regarder au travers et donc reprendre les baisses de taux. D’autant que si on considère un taux neutre à 3% (l’estimation consensuelle), la politique monétaire est encore restrictive.

Les agendas se vident

Depuis le début du shutdown, le 1er octobre, la plupart des données économiques ne sont plus publiées, plongeant les investisseurs et la Fed dans le brouillard.

Le Bureau des Statistiques du Travail (BLS) avait néanmoins rappelé certains de ses employés pour travailler sur le CPI du mois de septembre. Un chiffre essentiel parce qu’il est nécessaire à l’ajustement des prestations de sécurité sociale.

Vendredi, juste après la publication de cette statistique, la Maison Blanche a néanmoins averti qu’il ne devrait pas y avoir de données d’inflation le mois prochain. En effet, aucun travail de collecte ni de traitement de données n’a été effectué ce mois-ci par les employés du BLS pour le rapport du mois d’octobre. Le CPI publié vendredi devrait donc être le dernier d’ici à la réunion de la Fed du mois de décembre.

Du côté de l’emploi, la même problématique devrait se poser pour le rapport du mois d’octobre, qui doit en théorie être publié le 7 novembre. Rappelons que le rapport du mois de septembre, attendu le 3 octobre n’avait pas été publié.

La Fed avance donc masquée. Alors qu’il y a des risques sur les deux parties de son mandat, elle face à une pénurie de données qui l’empêche d’y voir plus clair et d’avoir un plus grand degrés de certitude.

Pour ajouter à ce flou, le Wall Street Journal a révélé la semaine dernière que la Fed avait perdu son accès aux données d’emploi du cabinet ADP.