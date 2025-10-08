Après l'échec de trois premiers ministres en un an, le blocage politique est désormais clair. Alors que la France doit adopter un budget pour réduire son déficit, l'absence de majorité à l'Assemblée Nationale rend, pour l'heure, tout compromis introuvable. Une situation qui pèse sur la croissance.

Dans un pays déjà connu pour son pessimisme, la crise politique n’arrange rien. Elle pèse sur la confiance - celle des ménages est au plus bas depuis deux ans – et in fine sur la croissance.

En effet, la crise politique crée de l’incertitude. Et L’incertitude pousse à l’attentisme. Les collectivités locales mettent en pause leurs investissements, par crainte de coup de rabot sur les dotations de l’Etat, tandis que la perspective d’une hausse de la fiscalité pousse les ménages et les entreprises à reporter achats et investissements.

Cet attentisme est visible dans l’évolution de l’épargne des ménages. Les Français épargnent encore davantage depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale, en juin dernier. A rebours des autres pays européens, où les taux d’épargne se stabilisent, voire diminuent.

Source : Banque de France, Financial Times

Des consommateurs qui épargnent plutôt que de consommer, des entreprises et des collectivités qui n’investissent plus, c’est évidemment négatif pour la croissance. Depuis le début de cette crise politique en octobre 2024, Mathieu Plane et Eric Heyer, économistes à l’OFCE, estiment le coût pour la France à 0.5 point de PIB, soit 15 milliards d’euros.

A quand un budget ?

Tout est un peu suspendu à l’adoption d’un budget, qui permet en quelque sorte de fixer les règles du jeu pour l’ensemble des acteurs économiques.

Le vote d’un budget est une procédure très encadrée, définie par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Dans ce cadre, le gouvernement doit déposer le projet de loi de finances "au plus tard le premier mardi d’octobre". Échéance que nous avons donc dépassée hier.

Le parlement a ensuite 70 jours maximum pour se prononcer sur le projet de loi de finances. Enfin, celui-ci doit être doit être promulgué par le président de la République et publiée au Journal officiel, au plus tard le 31 décembre.

En cas de retard trop important, le gouvernement peut toutefois adopter une loi spéciale, qui permet d’éviter un shutdown à l’américaine. Le budget précédent est reconduit dans l'attente du vote d'un budget en bonne et due forme.

C’est la solution qui avait été utilisée l’année dernière après l’échec de Michel Barnier à faire voter un budget, et sa démission début décembre. Le budget 2025 avait finalement été adopté en février.

La France est aussi sous pression de ses partenaires européens, dans l’attente de plans actualisés pour réduire ce qui est actuellement le déficit le plus important de la zone euro.