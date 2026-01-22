Les indices européens ont enchaîné trois années de hausse sans progression des bénéfices.

Les actions européennes sortent de trois années positives. Le Stoxx Europe 600 a gagné 13% en 2023, 6% en 2024, et 17% en 2025. L’indice large européen s’est même offert le luxe de battre le S&P 500 en 2025, pour la deuxième fois seulement en 10 ans.

En face, les actions américaines ont connu en 2025 leur plus importante sous-performance par rapport au MSCI World depuis 2009.

Cette dynamique se poursuit en ce début d’année. Les premières séances du mois de janvier ont ainsi permis à plusieurs indices en Europe d’inscrire de nouveaux records, avant que Donald Trump ne vienne secouer tout le monde avec ses revendications sur le Groenland.

Mais au-delà de la volatilité de court terme créée par le président américain – à laquelle tout le monde est désormais habitué - les stratégistes sont plutôt confiants pour 2026. Ceux de Goldman Sachs, par exemple, attendent une croissance de 8% pour le Stoxx 600 en 2026 (en total return, donc en incluant les dividendes).

Expansion de multiple

Ce qui est particulier depuis trois ans, c’est que la hausse des actions européennes s’est faite sans progression des bénéfices par action. Autrement dit, le rallye des trois dernières années s’explique quasi exclusivement par une hausse du multiple de valorisation. Le PE forward du Stoxx 600 est ainsi passé de 12.5 début 2023 à plus de 17 début 2026.

Cours du Stoxx Europe 600 en blanc et évolution du multiple de valorisation (PE forward) en bleu sur trois ans. Source : Bloomberg

L’absence de croissance des bénéfices au niveau de l’indice cache toutefois de nombreuses disparités. Le luxe, ou l’automobile ont vu leurs résultats baisser, quand les banques ont enregistré de très belles croissances bénéficiaires.

Historiquement, l’Europe était vu comme une zone où les actions étaient décotées. L’Europe était value. A plus de 17 fois les bénéfices de 2026 pour le Stoxx 600, ce constat n’est plus vrai.

Il est donc probable que le moteur de la valorisation soit un peu épuisé. Désormais, c’est la croissance des bénéfices qui sera nécessaire pour que les indices européens poursuivent leur parcours.