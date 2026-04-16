Avec 11 séances de hausse consécutives pour le Nasdaq et un nouveau record pour le S&P 500, Wall Street a déjà tourné la page du conflit en Iran. L'Europe a plus de mal à se réjouir : le STOXX Europe 600 n'a plus que 1,6% d'avance sur le S&P 500 en 2026, alors qu'il affichait 6,5% de différentiel positif début mars. Le rebond américain passe par l'IA et les grosses technologiques : deux segments réduits à la portion congrue en Europe.

Donald Trump a plusieurs fois décrit le conflit en Iran comme une "excursion", laissant entendre que c’était une affaire de quelques semaines. Après avoir beaucoup douté, Wall Street a l'air d'avoir décidé que le terme est approprié. En début de semaine, le S&P 500 a fait du conflit un jeu à somme nulle en effaçant les pertes accumulées depuis le premier tir. C'est le rebond en V dont nous avons déjà parlé il y a quelques jours. Hier, l'indice large américain s'est payé le luxe d'un nouveau record au-delà de la barre symbolique des 7 000 points. Le rallye est assez impressionnant puisque le S&P 500 n’a connu qu’une seule séance de baisse depuis le début du mois d’avril. Le Nasdaq fait encore mieux, avec donc 11 séances de hausse consécutives. Je suis allé compter des bâtons sur un graphique ce matin : il faut remonter à décembre 2019 pour trouver aussi long et à juillet 2017 pour avoir 12 hausses de suite.

Nous avons régulièrement souligné dans ces colonnes que l'onde du choc économique va continuer à se propager bien au-delà de l’arrêt des combats. Le trafic est d’ailleurs toujours presque à l’arrêt dans le détroit d’Ormuz, paralysé par le contrôle des Iraniens et le blocus des Américains. Mais les marchés actions, eux, sont dans l’anticipation : le conflit est en train de se résoudre, la situation va peu à peu se normaliser. Plusieurs médias évoquaient hier une extension du cessez le feu entre les Etats-Unis et l’Iran, ainsi qu’une nouvelle rencontre entre les négociateurs des deux camps à Islamabad dans les prochains jours.

Quelques anecdotes illustrent assez bien ce changement d’ambiance sur les marchés. Hier, le Washington Post indiquait que le Pentagone allait envoyer quelques milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Il y a deux semaines l’information aurait sans doute provoqué une réaction négative. Hier, cette nouvelle est passée un peu inaperçue. L’information ne s’est même pas affichée en rouge sur le terminal Bloomberg. Autre anecdote, sans doute plus symbolique encore : le Wall Street Journal a remis en ligne cette semaine sa page d’accueil traditionnelle, en supprimant l’espace dédié au conflit en Iran. Cela traduit une réalité : le conflit en Iran n’est pas formellement terminé, ses conséquences sont toujours bel et bien visibles, mais le marché est clairement passé à autre chose. Donald Trump a même recommencé à tourmenter Jerome Powell : c'est dire si la routine reprend.

En Europe, la séance de mercredi s’est achevée en légère baisse (à l’exception du DAX). La journée a été marquée par la déroute des valeurs du luxe, plombées par les résultats d’Hermès et de Kering. Les deux titres ont abandonné respectivement 8 et 9%. Pour Kering, c’est le signe que le rebond des ventes espéré par le marché avec l’arrivée de Luca de Meo va prendre du temps. C'était presque une évidence, mais le marché avait surjoué les espoirs de retournement en faisant s'envoler le titre il y a quelques mois. Du côté d’Hermès, une baisse d'une telle ampleur est inhabituelle, mais pas inédite sur les dernières publications. Même le premier de la classe n’échappe pas aux turbulences qui frappent le secteur, déjà en crise avant le conflit au Moyen-Orient, un gisement de croissance naturel pour le luxe.

Aux Etats-Unis, nous l’avons évoqué, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en nette hausse. Le Dow Jones, en revanche, a clôturé en légère baisse. Les résultats de Bank of America et Morgan Stanley ont été salués, mais l'énergie et l'industrie ont pesé. Cette semaine, les banques américaines, à l’exception de Wells Fargo, ont toutes publié des résultats très solides. Deux catalyseurs expliquent ces bonnes performances : les revenus des activités de trading (avec la volatilité que l’on connaît) et les activités de fusion et acquisition.

Aujourd’hui, ce sont encore les résultats d’entreprises qui animeront la séance. PepsiCo publiera ses chiffres à la mi-journée, tandis que Netflix est attendu ce soir. En Europe, Pernod Ricard et Tesco sont sur le pont. L'agenda macro est bien chargé, notamment en Chine où la croissance du 1er trimestre 2026 a atteint 5% sur un an, au-delà des attentes. Les ventes de détail ont en revanche un peu déçu. Une salve d'indicateurs est attendue en début d'après-midi aux Etats-Unis. Côté Europe, peu de chiffres en vue, mais quelques bruits de couloir concernant la BCE : Bloomberg croit savoir que la banque centrale va laisser ses taux inchangés lors de la réunion du 30 avril.

En Asie Pacifique, la fête boursière continue : le Japon et Hong Kong gagnent 1,3% et la Corée du Sud 1,6%. L'Australie lâche 0,4%. Je souligne ce matin la hausse de Taiwan, pas parce qu'elle est spectaculaire (+0,6%), mais parce qu'elle est suffisante pour que la capitalisation cumulée du marché local dépasse celle du Royaume-Uni. Faute d'un compartiment technologique florissant, l'Europe est ainsi officiellement reléguée en deuxième division, même si l'essentiel de la performance taiwanaise repose sur TSMC, qui pèse plus de 40% du poids total. Les indicateurs avancés du vieux continent sont très légèrement haussiers ce matin.

Le CAC 40 gagne 0,14% à 8 285 point au début de la séance. Le SMI et le Bel 20 progressent dans les mêmes proportions, respectivement à 13 240 et 5 485 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

04h00 : Ventes au détail (Chine)

04h00 : Production industrielle (Chine)

04h00 : Croissance du PIB (Chine)

08h00 : PIB (Royaume-Uni)

08h00 : Production industrielle (Royaume-Uni)

13h30 : Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Etats-Unis)

14h35 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)

15h15 : Production industrielle (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abb : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 950 SEK.

Anglo American : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 4250 GBX.

Antofagasta : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3700 GBX.

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1450 à 1570 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 1500 à 1600 EUR.

BP Plc : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 650 à 700 GBX.

Bytes Technology : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 305 GBX.

D'Ieteren : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 230 EUR.

Elia Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 136 EUR à 154 EUR.

Galderma : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 155 CHF.

Hermès International : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1820 à 1765 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2300 EUR.

OC Oerlikon : Research Partners passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,90 CHF à 3,60 CHF.

Sensirion Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 66 à 72 CHF.

Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7 EUR à 8 EUR.

Technip Energies : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 41 EUR.

Viscofan : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 66,95 EUR à 67,45 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Doug Field, ancien de Tesla et Apple, quitte Ford dans le cadre d'une réorganisation, révèle le WSJ.

Johnson Controls envisage la cession d'activités valorisées jusqu'à 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Alphabet pourrait engranger 100 milliards de dollars de plus-value grâce à son investissement dans SpaceX, encore selon Bloomberg.

Snap licencie 1000 personnes en invoquant les progrès de l'IA.

Live Nation Entertainment a illégalement monopolisé le marché de la billetterie, selon un jury fédéral de New York.

PPG fait l'acquisition du fabricant de marquage routier Ozark Materials.

L3Harris annonce une expansion d'un milliard de dollars pour doper sa production de moteurs-fusées à propergol solide en Virginie.

Les principales publications du jour : Netflix, PepsiCo, Abbott, Charles Schwab, Prologis, …

D'Asie et d'ailleurs

Elliott entre au capital de Daikin et prône une revue de portefeuille.

CATL fait pression pour être retiré de la liste noire du Pentagone liée à l'armée chinoise, révèle Bloomberg.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.