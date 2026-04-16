Donald Trump a plusieurs fois décrit le conflit en Iran comme une "excursion", laissant entendre que c’était une affaire de quelques semaines. Après avoir beaucoup douté, Wall Street a l'air d'avoir décidé que le terme est approprié. En début de semaine, le S&P 500 a fait du conflit un jeu à somme nulle en effaçant les pertes accumulées depuis le premier tir. C'est le rebond en V dont nous avons déjà parlé il y a quelques jours. Hier, l'indice large américain s'est payé le luxe d'un nouveau record au-delà de la barre symbolique des 7 000 points. Le rallye est assez impressionnant puisque le S&P 500 n’a connu qu’une seule séance de baisse depuis le début du mois d’avril. Le Nasdaq fait encore mieux, avec donc 11 séances de hausse consécutives. Je suis allé compter des bâtons sur un graphique ce matin : il faut remonter à décembre 2019 pour trouver aussi long et à juillet 2017 pour avoir 12 hausses de suite.
Nous avons régulièrement souligné dans ces colonnes que l'onde du choc économique va continuer à se propager bien au-delà de l’arrêt des combats. Le trafic est d’ailleurs toujours presque à l’arrêt dans le détroit d’Ormuz, paralysé par le contrôle des Iraniens et le blocus des Américains. Mais les marchés actions, eux, sont dans l’anticipation : le conflit est en train de se résoudre, la situation va peu à peu se normaliser. Plusieurs médias évoquaient hier une extension du cessez le feu entre les Etats-Unis et l’Iran, ainsi qu’une nouvelle rencontre entre les négociateurs des deux camps à Islamabad dans les prochains jours.
Quelques anecdotes illustrent assez bien ce changement d’ambiance sur les marchés. Hier, le Washington Post indiquait que le Pentagone allait envoyer quelques milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Il y a deux semaines l’information aurait sans doute provoqué une réaction négative. Hier, cette nouvelle est passée un peu inaperçue. L’information ne s’est même pas affichée en rouge sur le terminal Bloomberg. Autre anecdote, sans doute plus symbolique encore : le Wall Street Journal a remis en ligne cette semaine sa page d’accueil traditionnelle, en supprimant l’espace dédié au conflit en Iran. Cela traduit une réalité : le conflit en Iran n’est pas formellement terminé, ses conséquences sont toujours bel et bien visibles, mais le marché est clairement passé à autre chose. Donald Trump a même recommencé à tourmenter Jerome Powell : c'est dire si la routine reprend.
En Europe, la séance de mercredi s’est achevée en légère baisse (à l’exception du DAX). La journée a été marquée par la déroute des valeurs du luxe, plombées par les résultats d’Hermès et de Kering. Les deux titres ont abandonné respectivement 8 et 9%. Pour Kering, c’est le signe que le rebond des ventes espéré par le marché avec l’arrivée de Luca de Meo va prendre du temps. C'était presque une évidence, mais le marché avait surjoué les espoirs de retournement en faisant s'envoler le titre il y a quelques mois. Du côté d’Hermès, une baisse d'une telle ampleur est inhabituelle, mais pas inédite sur les dernières publications. Même le premier de la classe n’échappe pas aux turbulences qui frappent le secteur, déjà en crise avant le conflit au Moyen-Orient, un gisement de croissance naturel pour le luxe.
Aux Etats-Unis, nous l’avons évoqué, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en nette hausse. Le Dow Jones, en revanche, a clôturé en légère baisse. Les résultats de Bank of America et Morgan Stanley ont été salués, mais l'énergie et l'industrie ont pesé. Cette semaine, les banques américaines, à l’exception de Wells Fargo, ont toutes publié des résultats très solides. Deux catalyseurs expliquent ces bonnes performances : les revenus des activités de trading (avec la volatilité que l’on connaît) et les activités de fusion et acquisition.
Aujourd’hui, ce sont encore les résultats d’entreprises qui animeront la séance. PepsiCo publiera ses chiffres à la mi-journée, tandis que Netflix est attendu ce soir. En Europe, Pernod Ricard et Tesco sont sur le pont. L'agenda macro est bien chargé, notamment en Chine où la croissance du 1er trimestre 2026 a atteint 5% sur un an, au-delà des attentes. Les ventes de détail ont en revanche un peu déçu. Une salve d'indicateurs est attendue en début d'après-midi aux Etats-Unis. Côté Europe, peu de chiffres en vue, mais quelques bruits de couloir concernant la BCE : Bloomberg croit savoir que la banque centrale va laisser ses taux inchangés lors de la réunion du 30 avril.
En Asie Pacifique, la fête boursière continue : le Japon et Hong Kong gagnent 1,3% et la Corée du Sud 1,6%. L'Australie lâche 0,4%. Je souligne ce matin la hausse de Taiwan, pas parce qu'elle est spectaculaire (+0,6%), mais parce qu'elle est suffisante pour que la capitalisation cumulée du marché local dépasse celle du Royaume-Uni. Faute d'un compartiment technologique florissant, l'Europe est ainsi officiellement reléguée en deuxième division, même si l'essentiel de la performance taiwanaise repose sur TSMC, qui pèse plus de 40% du poids total. Les indicateurs avancés du vieux continent sont très légèrement haussiers ce matin.
Le CAC 40 gagne 0,14% à 8 285 point au début de la séance. Le SMI et le Bel 20 progressent dans les mêmes proportions, respectivement à 13 240 et 5 485 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 04h00 : Ventes au détail (Chine)
- 04h00 : Production industrielle (Chine)
- 04h00 : Croissance du PIB (Chine)
- 08h00 : PIB (Royaume-Uni)
- 08h00 : Production industrielle (Royaume-Uni)
- 13h30 : Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE (Zone Euro)
- 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
- 14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Etats-Unis)
- 14h35 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)
- 15h15 : Production industrielle (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1811
- Once d'or : 4 823 USD
- Once d'argent : 80,31 USD
- Brent : 95,06 USD
- Spread Bund / OAT : 64 points (-0,13%)
- VIX : 18,17 (-0,2%)
- 10 ans US : 4,28%
- Bitcoin : 74 918 USD
Les principaux changements de recommandations
- Abb : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 950 SEK.
- Anglo American : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 4250 GBX.
- Antofagasta : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3700 GBX.
- ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1450 à 1570 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 1500 à 1600 EUR.
- BP Plc : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 650 à 700 GBX.
- Bytes Technology : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 305 GBX.
- D'Ieteren : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 230 EUR.
- Elia Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 136 EUR à 154 EUR.
- Galderma : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 155 CHF.
- Hermès International : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1820 à 1765 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2300 EUR.
- OC Oerlikon : Research Partners passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,90 CHF à 3,60 CHF.
- Sensirion Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 66 à 72 CHF.
- Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7 EUR à 8 EUR.
- Technip Energies : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 41 EUR.
- Viscofan : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 66,95 EUR à 67,45 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Bouygues, Iliad et Orange en pourparlers avancés pour le rachat de SFR auprès d'Altice, croit savoir Bloomberg.
- Sazerac a fait une offre de 15 milliards de dollars pour Brown-Forman, courtisé par Pernod Ricard, selon le WSJ.
- Pernod Ricard confirme ses perspectives de moyen terme, mais souffre à court terme.
- Vinci remporte un contrat autoroutier en République tchèque.
- GTT reçoit une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.
- Pluxee confirme ses objectifs financiers annuels après les résultats de son premier semestre fiscal.
- Exail Technologies dévoile un bond de 40% de son chiffre d'affaires.
- Kaufman & Broad vise pour 2026 un chiffre d'affaires comparable à 2025.
- Gérard Perrier veut passer sur Euronext Growth.
- Eurobio Scientific signe un accord définitif en vue de l'acquisition de la division "Lab Products" de CareDx dédiée à la transplantation.
- Sirius Media annonce que sa filiale de production est en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Pernod Ricard, Virbac, Lagardère, Maurel, Ipsos, Pluxee, Icade, GL Events, Covivio, Planisware, Thermador, Marie Brizard, Wallix, Pullup Entertainment, Ateme, Theraclion, VOGO, Vinpai… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Tesco fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- Rentokil Initial affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Barry Callebaut publie une hausse de son bénéfice net semestriel malgré un repli du chiffre d'affaires.
- EasyJet anticipe une perte avant impôts sous-jacente de 540 à 560 millions de livres au premier semestre.
- Entain réitère ses objectifs pour l'exercice 2026.
- Stellantis en pourparlers pour relancer son partenariat avec le constructeur chinois Dongfeng Motor, selon Bloomberg.
- Saipem remporte deux contrats offshore en Arabie saoudite pour environ 400 millions de dollars.
- CSG signe un contrat de près de 300 millions d'euros avec un client européen.
- Inditex révèle un accès non autorisé à des bases de données hébergées par un tiers.
- Hays anticipe le maintien de conditions de marché difficiles à court terme.
- Intertek acquiert les actifs du laboratoire solaire de Mitsui Chemicals en Inde.
- L'ancien directeur général de Banca Monte Dei Paschi, Luigi Lovaglio, réélu à la surprise générale.
- Fincantieri décroche son premier contrat auprès de l'U.S. Navy pour le programme LSM.
- JD Sports Fashion cède des titres Applied Nutrition via un placement accéléré.
- Freenet lance une revue stratégique pour waipu.tv, l'option d'une IPO à l'étude.
- Proximus nomme Cécile Coune à la présidence du conseil d'administration.
- Les créanciers de Gerresheimer acceptent de reporter l'échéance de publication des comptes annuels.
- Le suédois Sivers Semiconductors envisage une double cotation sur le Nasdaq à New York.
- Les principales publications du jour : Tesco, Aker BP, VAT Group, Rentokil…
D'Amérique du Nord
- Doug Field, ancien de Tesla et Apple, quitte Ford dans le cadre d'une réorganisation, révèle le WSJ.
- Johnson Controls envisage la cession d'activités valorisées jusqu'à 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Alphabet pourrait engranger 100 milliards de dollars de plus-value grâce à son investissement dans SpaceX, encore selon Bloomberg.
- Snap licencie 1000 personnes en invoquant les progrès de l'IA.
- Live Nation Entertainment a illégalement monopolisé le marché de la billetterie, selon un jury fédéral de New York.
- PPG fait l'acquisition du fabricant de marquage routier Ozark Materials.
- L3Harris annonce une expansion d'un milliard de dollars pour doper sa production de moteurs-fusées à propergol solide en Virginie.
- Les principales publications du jour : Netflix, PepsiCo, Abbott, Charles Schwab, Prologis, …
D'Asie et d'ailleurs
- Elliott entre au capital de Daikin et prône une revue de portefeuille.
- CATL fait pression pour être retiré de la liste noire du Pentagone liée à l'armée chinoise, révèle Bloomberg.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Etats-Unis enquêtent sur les trade suspects sur le pétrole, avant les déclarations de Trump (Bloomberg).
- Le Pentagone a approché Ford et GM pour évoquer la fabrication d'armement (Wall Street Journal).
- Trump aurait discuté du mème "Jésus" avec Bill Pulte avant de le publier (Axios).
- Qui sont les "crypto bros" européens ? (FT Alphaville).
- Pourquoi Anthropic et OpenAI restreignent l'accès à leurs derniers modèles (The Economist).
- Comment la dupe economy a conquis le marché de la beauté (L'ADN).
- Le "moment Apple" de Figma (The Information).
- Pourquoi les Américains achètent-ils des smoothies à 22 dollars alors qu'ils sont très inquiets pour l'économie ? (The Conversation).
- Les Américains deviennent un peu plus amicaux envers la Chine (Axios)
- Le régime iranien a changé, mais en pire (Wall Street Journal)
- Un moment Ferrari pour Hermès ? (Bloomberg)
- La marque de chaussures qui se transforme en fournisseur de services de calcul pour l'IA (Financial Times)
- Un improbable axe Sánchez-Meloni est en train d’émerger sur Israël et l’Iran (Le Grand Continent)