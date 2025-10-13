A l'heure où la dette américaine explose, où la Chine s'affirme comme puissance technologique et où les BRICS renforcent leur influence, l'équilibre mondial vacille. Pour Maria Vassalou, directrice du Pictet Research Institute, l'avenir du leadership états-unien dépend plus que jamais de sa capacité à rester en tête dans la course à l'innovation.

"Si les Etats-Unis perdent leur avance technologique, tout s’écroule", explique en substance Maria Vassalou, directrice du Pictet Research Institute, lundi 6 octobre devant la presse. Selon cette ancienne chercheuse et professeure de finance à l’Université de Columbia, la puissance états-unienne repose désormais sur un équilibre de plus en plus précaire.

"Tirés par Donald Trump, les Etats-Unis se battent pour conserver leur avance technologique, mais en même temps, ils doivent gérer une dette énorme qui peut créer le doute chez les investisseurs", souligne la spécialiste.

Washington doit financer sa réindustrialisation

Le déficit public des Etats-Unis approche en effet des 7% et les projections n’ont rien de rassurant. "Trump l’a bien compris, et c’est pour cette raison qu’il s’attaque régulièrement à la Fed pour faire baisser les taux d’intérêt", note la directrice.

Dans ce contexte, la capacité de Washington à financer sa réindustrialisation reste limitée, d’autant que les dépenses obligatoires absorbent déjà une grande partie du budget. Par conséquent, "le capital devra venir du privé", assure Maria Vassalou.

Elle rappelle qu’historiquement, l’économie mondiale s’est appuyée sur "l’exceptionnalisme américain" : excédents étrangers recyclés en dollars et obligations US, rendement supérieur des actions américaines grâce à l’innovation. Mais ce modèle vacille.

"Le leadership technologique des Etats-Unis est désormais contesté par la Chine. Et pour Washington, l’enjeu est vital : car sans supériorité technologique, tout l’édifice de la puissance américaine menace de s’effondrer."

BRICS : une coalition sous-estimée

C’est aussi sans compter sur la montée en puissance de la coalition des BRICS+, qui réunit Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Egypte, Emirats arabes unis, Iran et Ethiopie. Malgré leurs divergences, ces pays ont des intérêts communs et des atouts considérables : ressources énergétiques, contrôle de matières premières critiques, mais aussi routes commerciales stratégiques (comme les détroits d’Hormuz et de Malacca), ainsi qu’une démographie dynamique.

Les BRICS+ s’affirment aussi sur le plan militaire avec des effectifs et des forces terrestres plus importants que la coalition G7/UE, ainsi qu’un réseau de bases militaires à l’étranger en développement.

Leur talon d’Achille reste toutefois financier : "absence d’une monnaie crédible et incapacité à créer des 'actifs refuge' comparables aux bons du Trésor américain", souligne l’économiste. Autant de freins à leur influence monétaire mondiale et à la stabilité de leur système financier.

Europe : vieillissement et retard technologique

Dans ce monde fragmenté, l’Europe semble en retrait. Sa position stratégique s’affaiblit à mesure que l’attention américaine se déplace davantage vers la Chine et la Russie.

Mais ce sont surtout les fragilités internes du Vieux Continent qui inquiètent Maria Vassalou : productivité faible ("presque zéro en France, négative en Italie"), vieillissement accéléré et retard d’investissement en infrastructures et en intelligence artificielle.

Pourtant, le potentiel existe, assure la spécialiste, soulignant les potentiels gains liés à l’automatisation et mettant en avant "la main-d’œuvre éduquée et l’expertise industrielle" des pays européens. A condition, toutefois, d’investir rapidement dans les technologies, de moderniser les infrastructures et de résoudre ses problèmes énergétiques.

Selon Vassalou, le vieillissement de la population et l’essor de l’automatisation devraient favoriser certains domaines : "le smart housing, la santé, le bien-être et la longévité figurent parmi les gagnants potentiels, tandis que les secteurs liés à l’automobile et à l’habillement risquent d’être plus défavorisés à long terme", conclut-elle.