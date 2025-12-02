Saxo Banque a livré mardi ses prévisions "chocs" pour l'année 2026, des projections qui font logiquement la part belle aux nouvelles technologies, IA en tête, mais également à l'informatique quantique et à l'exploration spatiale avec la possibilité d'une prochaine entrée en Bourse de SpaceX.



D'après la banque danoise, la compagnie aérospatiale d'Elon Musk pourrait devenir, en s'introduisant sur le marché, l'entreprise nouvellement cotée la plus valorisée de l'histoire, avec une capitalisation bien supérieure à 1 000 milliards de dollars, avec pour effet de donner naissance à une véritable économie extraterrestre.



Autre scénario retenu par Saxo, celui d'un "bug" de l'intelligence artificielle (IA) qui coûterait plusieurs milliers de milliards à l'économie mondiale, en nécessitant un gigantesque nettoyage qui consisterait à réparer les dégâts, favorisant ainsi entreprises de cybersécurité, d'audit et de conseil, tandis que les investisseurs se tourneraient vers les sociétés offrant résilience, supervision et contrôle humain.



Ce phénomène pourrait donner lieu, de son point de vue, à la création d'une nouvelle profession, celui des nettoyeurs d'IA chargés de dépolluer le code de notre vie numérique.



L'établissement financier imagine aussi l'arrivée d'un "Q-Day", c'est-à-dire le jour où les machines quantiques seraient capables de casser sans effort les systèmes de chiffrement actuels, ce qui provoquerait un effondrement des cryptomonnaies et une envolée de l'or, à mesure que les banques et les gouvernements s'efforceraient de rebâtir la confiance autour d'une nouvelle architecture de sécurité "post-quantique".



Parmi les autres hypothèses envisagées par Saxo, qui rappelle ne pas vouloir prédire l'année à venir, mais simplement "élargir le champ des possibles", celle de la nomination par une grande entreprise mondiale, bien connue du grand public et appartenant au classement "Fortune 500", d'un modèle d'intelligence artificielle développé en interne au poste de directeur général.



L'une de ses prévisions les moins invraisemblables envisage que les marchés financiers finissent par se retourner contre la France, entraînant une vente historique d'obligations d'Etat et forçant Paris à dévoiler un vaste plan d'austérité.



"Après des années de complaisance, les investisseurs exigent une véritable discipline budgétaire de la part de la deuxième économie de la zone euro", prophétise Saxo, selon lequel les marchés viendraient remplacer ainsi le premier ministre de l'Hexagone.



Un autre scénario crédible envisage le large développement des comprimés contre l'obésité pour les humains et les animaux, tandis qu'une autre prédiction parie sur le lancement d'un yuan "offshore" adossé à l'or pour le règlement de ses échanges internationaux qui mettrait à mal la domination du dollar, tandis qu'une



Aux Etats-Unis, Saxo pense que les élections de mi-mandat pourraient amorcer une dynamique de retour à davantage d'unité et de courtoisie dans le débat public après des années de polarisation politique, permettant l'émergence d'un consensus autour de la nécessité de préserver l'intégrité des institutions américaines et la qualité du dialogue civique.



Enfin, le mariage à venir de la pop star Taylor Swift et du joueur de football américain Travis Kelce pourrait détourner les jeunes générations des écrans avec pour conséquence de redynamiser la vie familiale et de stimuler l'activité dans l'immobilier, le bricolage et la décoration, et donc de doper la croissance mondiale.



"Ces prédictions ne visent jamais à être exactes, mais toujours à remettre en question les discours consensuels", rappelle John Hardy, le responsable mondial de la stratégie macro chez Saxo.



"Peut-être qu'en 2026, la nouvelle extravagance sera la navigation en eaux calmes", annonce-t-il.



